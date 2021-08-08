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Gündem Dalaman'da yeni yangın!
Gündem

Dalaman'da yeni yangın!

Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale devam ederken, Dalaman Havalimanı Kuzpınar mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:27:00 - 2021-08-08 20:25:32
Dalaman'da yeni yangın!

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor.

Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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Yorumlar

vatandaş

Dikkat bu hain köpekler büyük hastanelere , havaalanlarına , AVM , ve büyük elektrikli dağıtım şirketleri ne sabotaj yapabililer aman dikkat edin güvenlik güçlerimiz ve ekstra bu yerlere güvenliği artırın derim.
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