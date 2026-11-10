Dalaman’da çaya düşen kişi aranıyor!
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde çaya düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kayacık Sahili'nde gece saatlerinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Serdar Koşar, Tersakan Çayı'nın denize döküldüğü noktadaki köprü üzerinde araçtan indi. Dengesini kaybederek çaya düşen Koşar, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis dalgıçları, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının, su altı ve kıyı şeridinde sürdürüldüğü öğrenildi.