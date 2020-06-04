Dalaman Havalimanı'na normalleşme sürecindeki ilk uçak seferi yapıldı

MUĞLA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.



Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri, Dalaman Havaalanı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almaya hak kazanmasıyla bugün yeniden başladı.



Günün ilk seferi Pegasus Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'dan kalkan uçak, Dalaman Havalimanı'na indi. Uçak, pistte "su takı" töreniyle karşılandı.



Sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak uçaktan inen yolcuların ateşleri termal kamerayla ölçüldü.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki aydan fazla süredir tarifeli uçuş gerçekleşmeyen Dalaman Havalimanı'nın tüm tedbirleri almasının ardından uçuşa hazır hale getirildiğini söyledi.

Yeni normal sürece adapte olduklarını belirten Ayaz, "Hem çalışanlarımızın hem misafirlerimizin hem de toplumun sağlığı ile ilgili gereken tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bizler her günümüzü gönül rahatlığı ile havalimanında geçiriyoruz, değerli misafirlerimizin de terminal binamızın temizliği ve hijyen tedbirleri konusunda içleri rahat olsun." dedi.

Ayaz, İstanbul'dan gelen ilk uçak için de bugüne özel, pistte "su takı" töreniyle karşılama yapıldığını ve misafirlerin bundan memnun olduğunu dile getirdi.