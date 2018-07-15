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Dalak neden ağrır?

Dalak organı, vücutta midenin sol alt kısmında bulunur. Bu sebeple dalak ağrısı yaşayan insanlar ağrıyı bu bölgede hissederler. Dalak ağrısı yaşayan insanlarda nefes alıp vermede, fazla miktarda yeme sonrasında ağrı şiddeti artar.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:25
Dalak neden ağrır?

DALAK AĞRISINA NEDEN OLAN DURUMLAR NELERDİR?

Dalak bölgesinde ağrı hissedilmesinin en büyük nedeni olarak enfeksiyonlar gösterilmektedir. Bakterilerin ya da virüslerin neden olduğu dalak bölgesinde ağrılara yol açan çeşitli enfeksiyonlar bulunmaktadır.

Splenomegali adı verilen dalak büyümesi olayı gerçekleştiğinde de dalak ağrısı meydana gelebilmektedir.

Dalak infarktı, dalakta bulunan dokulardan bir kısmının ölmesi olarak ifade edilmektedir. Bunun sebebi dalak atardamarındaki hasardır, ve böylelikle kan akışının devamında problemler yaşanmaktadır. Netice olarak dalakta şiddetli seviyelerde ağrıların hissedilmesi gözlenmektedir.

Dalak yırtılması da ağrıların görülme nedenlerindendir. Dalak yırtılması sonucu olarak dalak kapsüllerinde ciddi hasarlar meydana gelir ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekir. Çünkü dalak yırtılması sonucu bir iç kanama oluşur. Bu durum ayrıca şiddetli karın ağrılarına da neden olmaktadır.

Dalakta ağrılar meydana geldiğinde doktora görünmekte fayda vardır. Çünkü ağrıya sebep olan ciddi durumlar varsa önceden belirlenip tedavi uygulanması kişinin sağlığı için son derece önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 09:25
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