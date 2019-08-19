Dakikalık araçlar tercih ediliyor

Otomobil fiyatlarının yükselmesi ihtiyaç sahiplerini farklı alternatiflere yönlendiriyor. Y kuşağı diye adlandırılan genç kuşak borç yüküne girerek araç satın alma yerine ihtiyaç duyduğu süre kadar araç kiralamayı tercih ediyor. Sadece İstanbul’da günde 4 bini bulan kiralama sayısının gelecek yıl 15 bine çıkması bekleniyor.

Avrupa’da hayata geçirilen paylaşım ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan araç kiralama sistemi yavaş yavaş Türkiye’de de yaygınlaşıyor. Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya ve İtalya’da ilgi gören sistem düzenli alt yapısıyla şimdi de Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Sitemin ana kurgusu ise kiralanan aracın istenildiği yerden alınıp istenilen yere bırakılması esasına dayanıyor.

Bin 500 araç hizmet veriyor

Son verilere göre araç paylaşım firmalarına ait araç sayısı bin 500’e ulaştı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Eylül 2018’de faaliyete geçen MOOV by Garenta’nın, İstanbul genelinde bin 300 araçla İstanbul’da hizmet verdiğini söyledi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Saatlik kiralama ile başladıkları iş modelini tüketicilerin önerileriyle dakikalık kiralamaya çevirdiklerini anlatan Ayyıldız, bu değişim sonrası kiralama oranının yüzde 50 arttığını ve günlük 4 bin kiralama adetlerine yaklaştıklarını kaydetti. Şu ana kadar 400 bin kiralama yaptıklarını açıklayan Ayyıldız, “2020 sonunda 3 bin 500 araçla günlük 15 bin kiralama gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. İstanbul trafiğine yeni nesil bir alternatif oluşturduklarını söyleyen Ayyıldız, sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “MOOV by Garenta aplikasyonu üzerinden dilediğiniz süre kadar araç kiralayabiliyorsunuz. Kiralama süreleri 15’er dakikalık periyotlar halinde gerçekleşiyor.

7.5 liradan başlıyor

Uygulamada 7.5 liradan başlayan fiyatlarla, 5 km, yakıt dahil 15 dakika araç kiralayabilmek mümkün. Ardından her 15 dakika kiralamaya ekleniyor ve yine her 15 dakika için 5 kilometre hak doğuyor. 30 dakika için araç kiralanıp toplamda ücretsiz olarak sunulan 10 kilometre sınırı geçildiğinde km başına 0.84 kuruştan başlayan fiyatlarla ödeme yapılması gerekiyor.

Ayyıldız’ın verdiği bilgiye göre bir araç günde 2.5 kez kiralanıyor. Her 100 kişiden 15’i gün içinde aynı otomobili kiralıyor. En çok kiralama yapılan ilçeler ise Kadıköy, Ümraniye, Pendik, Şişli, Üsküdar ve Maltepe olarak sıralanıyor.