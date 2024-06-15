Dakikalar içinde 167 bin TL'lik vurgun

Beylikdüzü’nde bir markete giren şüpheliler dakikalar içerisinde 167 bin TL değerinde alkol ve sigaraya çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saat 06.30 sıralarında Barış Mahallesi Ada Çiftliği Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede yaşandı. Sabahın erken saatlerinde araç içerisinde bulunan dört kişi marketin önüne gelerek etrafı gözlemlendi. Daha sonra kimsenin olmadığını anlayan şüpheliler levye yardımıyla marketin kilidini kırarak içeri girdi. Dört şüpheliden ikisi araçta beklerken dükkana giren iki şüpheli dakikalar içerisinde markette bulunan alkol ve sigaraları boşalttıkları kolilere doldurup kapının önünde bekleyen araca yükledi. Kısa sürede 167 Bin TL değerinde ürün çalan şahıslar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin şüpheli şahısları arama çalışmaları sürüyor.

Hırsızlığın yaşandığı işletme Sahibi Engin Ilık, “Olay, pazartesi sabah 05.30 sıralarında oldu. Vatandaş Karşıdan görmüş hem polisi aradı hem de beni aradı gelin içeride hırsız var diye, polisle beraber buraya gelmemiz 8 dakikayı buldu. Onlar 6 dakikada yapacağını yapıp çıkıp gitmişler. 167 bin TL zararımız var. Polisler geldi görüntüleri aldı aramaya devam ediyorlar ancak hala bulamadılar. Biz eksiklerimizi bir şekilde gidermeye çalışıp tekrar dükkanımızı açtık. Biz bu işletmeyi Yeni açtık yaklaşık 8 - 9 ay oldu buraya açalı” dedi.