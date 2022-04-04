Dakikalar içerisinde tansiyonunuzu düşürmenin doğal yolları! Doğal tansiyon düşürücüler

Tansiyon nedir?

Tansiyon, sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) kan basıncının birleşiminden oluşur. Büyük tansiyon, kalp atarken oluşan basınç iken, küçük tansiyon kalp dinlenirken ortaya çıkan basınçtır.

Tansiyon ölçümlerinde öncelik daima büyük tansiyonundur. Tansiyon ölçümünde 130/80 çıkan bir değerde 130 büyük tansiyona, 80 ise küçük tansiyona denk gelmektedir. Prehipertansiyon (yüksek tansiyon öncesi) ölçümü

Yüksek tansiyon hastaları nasıl yatmalı? Tansiyon yükselince ayaklar havaya kaldırılır mı?

Hasta ayaklarını aşağıya sarkıtacak şekilde yatırılır. Tansiyon yüksekliği halinde uyumak yerine tansiyonun dengelenmesini beklemek gerekir.

Dakikalar içerisinde tansiyonunuzu düşürmenin doğal yolları!

-Tansiyonunuz yükseldiğinde başınızı soğuk su ile yıkayın. Soğuk su sinirleri uyardığı için tansiyonun düşmesinde etkili bir yöntem olacaktır. Duş alabilecek kadar kendini iyi hissedenlerin ise duş alması çok daha etkili bir sonuç doğuracaktır.

-Tansiyon düşürmek için tercih edebileceğiniz en basit yöntemlerden birisi limonlu su karışımı olacaktır. Bir bardak suyun içine limon sıkarak kullanım yapabilirsiniz.

-Nar yiyerek ya da nar suyu tüketerek tansiyonunuzun düşmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ilaç kullanmayan kişiler için greyfurt suyu tüketimi de tansiyon düşmesinde etkili bir yol olacaktır.

- Tansiyon düşürmede en hızlı yöntemlerin başında sarımsak tüketimi gelmektedir.

-Kekik tüketimi tansiyon üzerinde oldukça etkili bir üründür.

-Tansiyon düşüren diğer ürünler arasında yoğurt ve ayran da gelmektedir. Tercih edilecek ürünün tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir.

Tansiyon düşürmeye yarayan yiyecekler nelerdir?

Tansiyon nasıl düşer sorusuna verilecek diğer bir yanıt ise tüketeceğiniz besinlerde yapacağınız özel tercihler olacaktır. Tansiyon düşürmeye yarayan yiyecekleri sizler için hazırladık, göz atmadan geçmeyin.

Nane çayı

Nane çayı tansiyon üzerinde mucizevi etkilere sahip ürünler arasında yer alıyor. Bir bardak kaynar su içine birkaç dal nane atarak çayı hazırlayabilir ve günlük 1-2 bardak biçiminde tüketim yapabilirsiniz.

Muz

Yapılan araştırmalara göre yüksek oranda potasyum içeren ürünler tansiyonun düşürülmesinde büyük bir etkiye sahip. Muz yüksek oranda potasyum içeren ürünlerin başında geliyor.

Pancar suyu

Tansiyon nasıl düşer merak ediyorsanız sık sık pancar suyu tüketmeniz tavsiye ediliyor. Pancar suyunun tansiyonu düşürme özelliği ise içeriğinde yer alan nitrat içeriğinden kaynaklanıyor.

Nar

Oldukça leziz olan ve hepimizin çok sevdiği nar, hücre yenileme özelliğine sahipmiş. Bunun yanı sıra C ve K vitamini deposuymuş.

Güçlü bir antioksidan olan nar içeriğinde bol miktarda C vitamini ve polifenoller olması nedeniyle kan dolaşımını rahatlatıyor ve tansiyonun düşmesinde etkili olan bir ürün. Uzmanlar yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin günde bir bardak nar suyu içmesini tavsiye ediyor.

Limon

Limon suyu, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle öksürükleri bastırmak ve soğuk algınlığı ile savaşmak için faydalıdır. Güçlü bir antioksidan görevi görür ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca limon, enfeksiyonlarla savaşmak için antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Düzenli limon tüketimi yaparak tansiyonunuzun dengede kalmasını ve yükselmesini önleyebilirsiniz. Kullanım için bir bardak suyun içine yarım limon sıkın ve her sabah aç karnına için.

Sarımsak

Tansiyon nasıl düşer sorusunu merak edenler için en etkili yiyecek olarak sarımsak tavsiye edilmektedir. Sarımsak tüketiminin en önemli özelliği ise tansiyonu en hızlı düşüren yöntem olmasıdır.