Dakikalar 80'i gösteriyordu ve olanlar oldu!
Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev'in sahasında Rukh Lviv ile karşılaştığı esnada şehirde çalan saldırı sirenleri ve gelen uyarılar sonrası maç dururken, herkes sığınaklara koştu.
Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev'in sahasında Rukh Lviv ile karşılaştığı esnada şehirde çalan saldırı sirenleri ve gelen uyarılar sonrası maç dururken, herkes sığınaklara koştu.
Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Dinamo Kiev sahasında Rukh Lviv ile karşı karşıya geldi. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden ve daha önceleri ertelenen ancak yakın zamanda tekrar oynanması kararlaştırılan Ukrayna Ligi'nde karşılaşan iki ekipten Dinamo Kiev, 44 ve 61. dakikasında Buyalskiy'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyordu.
HAVA SALDIRISI UYARISI!
Karşılaşmanın hakemi Igor Paskhal 80. dakikada oyunu durdurdu, gelen hava saldırısı uyarı nedeniyle karşılaşmanın yarıda kaldığı ve mücadelenin ertelendiği öğrenildi.
Şehirde sirenlerin saldırısı sirenleri ve gelen hava saldırısı uyarısı nedeniyle karşılaşma durdu ve iki takım oyuncuları, hakemler ve görevliler stadyum yakınındaki sığınaklara gitti.
Yaşam
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara depremi hakkında şaşırtacak açıklama! İstanbul'da deprem uyarısı...
Spor
Galatasaray’ın eski golcüsü yine aynı duruma düştü! Rayo Vallecano İspanyol basınında gündem oldu
Kadın - Aile
Evde nasır tedavisi nasıl yapılır? İlaçsız nasır tedavisi: Nasırları düşüren 2 doğal tedavi tarifi
Gündem
Zonguldak'ta cami cemaatine hakaret eden kadına adli kontrol tedbirleri uygulandı! Valilikten yapılan açıklama
Ekonomi
'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor!
Ekonomi
Dünyaya 500 yıl yetecek, Türkiye'nin en kaliteli bor madeni o ilde çıkartılıyor! Türkiye'de dev rezerv!