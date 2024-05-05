Dakika bir gol bir! İYİ Parti’de işler yine karıştı! Bakalım şimdi ne olacak?

Fatma Zehra Özdemir, İYİ Parti’deki liderlik sorununun, genel başkan değişimi ile aşılamayacağını savundu. “İYİ Parti’nin özgün siyaset ve söylem üretme sorunu hâlâ temel meselelerin başında geliyor” diyen Özdemir, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Hür ve müstakil siyaset kararının maliyeti İYİ Parti açısından büyük oldu. Uzun süreli ittifak ilişkileri, hali hazırda kurumsal aidiyetle ilgili sorunlar yaşayan seçmenlerin bilhassa CHP'ye geçişini oldukça kolaylaştırdı. Partiler arasında bir ittifak olmasa dahi "tabanda ittifak" sağlanabildi. Her ne kadar İYİ Parti'yi bugüne getiren sorunlar birden fazla olsa da lider sorunu en somut ve daha hızlı bir şekilde çözülebilecek sorunların başında geliyordu. Nitekim yerel seçimler, partide genel başkan değişimini beraberinde getirdi. Ancak bu değişimin partinin sorunlarını çözeceğini söylemek pek mümkün görünmüyor.

Her şeyden önce olağanüstü kurultayda Koray Aydın'ın ilk turu Dervişoğlu'nun önünde tamamlaması, ikinci turda iki aday arasında yalnızca 5 fark olması ve Dervişoğlu'nun üçüncü turda 63 oy farkla seçimleri kazanması liderlik sorununun iki şekilde devam edeceğini gösteriyor: İlk olarak Dervişoğlu'nun hakimiyeti tam olarak eline alamadığı; ikinci olarak Aydın nezdinde parti içi ayrışma ve muhalefetin eskiye kıyasla daha güçlü olacağı söylenebilir. Zira Aydın, teşkilatlanma sürecinde en etkin isimdi ve gücünü büyük oranda da buradan alıyordu. Dolayısıyla her ne kadar ilk defa bir genel başkan değişimi yaşanıyor olsa da İYİ Parti'deki liderlik sorununun genel başkan değişimi ile çözülemeyeceği oldukça açık.

Öte yandan Dervişoğlu'nun adaylık sürecinde Akşener'in desteğini alması, yeni dönemin Akşener'in politikalarından çok da farklılaşmayacağı eleştirilerini beraberinde getiriyor. Bunun yanında Akşener'in başkanlık divanında yer alan dört kişi yeni belirlenen divanında da yerini korudu. Ayrıca Akşener döneminde 24 Haziran 2023'e kadar genel sekreterlik görevini yürüten Uğur Poyraz da yeniden bu göreve getirildi. Son olarak Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partiden istifa eden Ümit Özlale de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak divanda yer aldı.

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Bununla birlikte ittifak ilişkileri kurumsal olarak sonlandırılmış olsa da partinin özgün siyaset ve söylem üretme sorunu hala temel meselelerin başında geliyor. Özellikle Dervişoğlu'nun kurultayda yaptığı konuşmada en çok ön plana çıkan sözleri "Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Bana o gücü verin. Bana o desteği verin. Benden esirgemeyin" oldu. Dervişoğlu'nun bu ifadeleri İYİ Parti'nin bugüne kadar yürüttüğü ve söylemlerinin ana odağı haline getirdiği "Erdoğan karşıtlığının" temel motif olmaya devam edeceğini gösteriyor. Bunun yanında son dönemlerde yürütülen üçüncü yol stratejisinin bir sonucu olarak partide muhalefete yönelik eleştiriler de yükselebilir. Ancak bunun da hali hazırda birçok partinin benimsediği strateji olduğu düşünüldüğünde İYİ Parti'nin bir süre daha özgün söylemlerden mahrum kalacağı öngörülebilir.

Tüm bunların yanında Dervişoğlu, gençlik yıllarından itibaren Ülkücü Gençlik Derneği, Ülkü Ocakları, Milliyetçi Çalışma Partisi ve MHP'de aldığı çeşitli görevler sebebiyle İYİ Parti'de milliyetçi kimliği ön plana çıkan isimlerden biriydi. Keza diğer güçlü isim Koray Aydın da benzer bir ülkücü geçmişe sahip. Dolayısıyla "merkez sağdaki boşluğu doldurma" iddiasıyla kurulan İYİ Parti'nin Dervişoğlu döneminde de kimlik bunalımından çıkamayacağı, en azından kısa vadede rahatlıkla söylenebilir. Zira Dervişoğlu'nun kurultayda söylediği "Soruyorlar ya, siyasetin merkezi misiniz, sağı mısınız, solu musunuz? İşte buradan söylüyorum; Türkiye'nin kalbinde ve merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve yine onun kurduğu Türk milliyetçiliği vardır. Elbette ki İYİ Parti, Türk siyasetinin merkezinde olacaktır." sözlerinden de bu anlaşılıyor.”