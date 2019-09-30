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Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini Türkçe öğrendi

Senegal'de Türkiye sevgisiyle tanınan Dakar Ulu Cami'nin gönüllü müezzini Muhammed Yusuf Ba, AA'nın haberinden sonra gittiği Türkiye'de 10 ayda Türkçe öğrendi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini Türkçe öğrendi

Senegal'in başkenti Dakar'daki Ulu Cami'nin Türkiye sevgisiyle tanınan gönüllü müezzini Muhammed Yusuf Ba, Türkçe öğrenerek Türkiye'de üniversite okuma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Başkente yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Kaolack kentinde doğup büyüyen ve buradaki medreselerde İslami eğitimini tamamlayan 21 yaşındaki Ba, AA'nın geçen yılki haberlerinin ardından hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'ye gelmişti.

Türk hayırseverlerin, Ba'nın Türkiye'de İslami ilimler ve ilahiyat eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesiyle Ba, Dakar Ulu Cami'de 4 yıllık gönüllü müezzinlik serüveninden sonra 17 Eylül'de gittiği İstanbul'da 10 ayda Türkçe öğrendi.

Masrafları Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından karşılanan Ba, döndüğü Senegal'de Türkiye macerasını AA muhabirine Türkçe anlattı.

- "10 ayda Türkçe öğrendim"

Ba, Türkiye'den bir ay önce geldiğini ve orada lise yıllarından beridir kurduğu "Türkiye'de üniversite eğitimi görmek" hayalinin ilk adımını Türkçe öğrenmekle attığını belirterek "Türkiye'de az kaldım ama çok verimli geçti. Burada 10 ayda Türkçe öğrenip sonrasında Senegal'e döndüm." ifadesini kullandı.

İstanbul Dudullu'da kaldığını söyleyen Ba, buradan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfına bağlı İlmi Araştırmalar Merkezinde (İLAM) Türkçe öğreniminin yanı sıra İslami ilim eğitimini de aldığını anlattı.

Ba, "Türkiye'de başka şeyler de öğrendim, Kur'an, hadis, sarf ve nahiv ilimlerinin hepsini Türkiye'de geliştirdim." diyerek Türkiye günlerinin çok güzel geçtiğini ve şimdiden Türkiye'yi özlemeye başladığını dile getirdi.

Türkiye sevdalısı gönüllü müezzin Yusuf Ba, kendisine bu imkanı sağlayan Türk hayırseverlere ve İLAM'a teşekkür etti.

- "Türkçeyi unutmamak için Türk filmi izliyorum"

Senegal'e geldikten sonra Türkçe pratik yapmayı ihmal etmediğini belirten Ba, "Türkçeyi unutmamak için şimdi Türk filmleri izliyorum, Türkçe kitap okuyorum ve Senegal'deki Türk arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum." dedi.

Ba, Hüdayi Vakfından kendisini Türkiye'ye gönderenlere teşekkür ederek "Senegal'de Hüdayi Vakfından iki kardeşim var, Hamza ve İlhan, onlara teşekkür ediyorum, beni Türkiye'ye gönderdiler, Türkçe öğrendim." diye konuştu

Senegal'de tekrar Ulu Cami'nin minaresindeki küçük odacıkta yaşamaya başladığını belirten Ba, camideki gönüllü müezzinlik mesleğine devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de üniversite hayali

Ba, İstanbul'u çok sevdiğini ve Türklerin de Afrikalıları çok sevdiğini ifade ederek Türkiye'deki herhangi bir üniversitede ilahiyat eğitimi almak ve Türkçe seviyesini daha da geliştirmek istediğini belirtti.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
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