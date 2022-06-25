Daikin, Türkiye’ye 100 milyon dolarlık yatırım yapacak

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, “2025 yılına kadar 80 milyon Euro veya 100 milyon dolar civarı daha ek yatırımımız olacak. Bunu henüz açıklamamıştık ama 100 milyon dolar daha 2025 yılına kadar yatırımımız var. Çünkü Türkiye, Ukrayna ile Rusya da dahil pek çok ülke ve bölge için lojistik üs olarak hizmet veriyor. Ülkelerin çoğuyla vergi anlaşmamız var. O yüzden ana depolardan biri Türkiye. Doğal olarak yabancı yatırımın gelmesinin en büyük nedenlerinden biri Türkiye’nin bulunduğu konumun stratejik avantajı. Tabii bunda devletin verdiği vergi kolaylıkları ve çalışanlara yönelik destekler de etkili oluyor” şeklinde konuştu.

Türkiye yıldız ülkelerden

Önder, Daikin’in ısıtma ve soğutmaya odaklandığını kaydederek, “Kurulduğundan beri inovasyon ve yeni ürünler üzerine çalışıyor. Geçen sene cirosunu 24 milyar dolara çıkardı. Faaliyet yürüttüğü 160 ülkeden biri de biziz. Şirket için yıldız ülkelerdeniz” diye konuştu.

Önder, ayrıca “Daikin Türkiye de çok başarılı. En hızlı büyüyen, en fazla ciro yapan ve kârlılığı normalin üzerinde olan bir firma konumunda. Geçen sene ciro iki kat arttı. Yani 2 milyar 800 milyondan 5 buçuk milyara liraya çıktı. Pandemi şartlarında cironun katlanması çok büyük bir rekor oldu” dedi.

İvme devam ediyor

Önder, ihracatta çok güçlü olduklarını vurguladı. 1.5 milyonun üzerinde klima kapasitelerinin bulunduğuna dikkati çeken Önder, “Bunun yüzde 90’ı Avrupa’ya gidiyor. İhracatımıza 100 milyonla başladık, 140 milyon ve 180 milyonla devam edip 260 milyon Euro’yla kapattık. Seneyi 320 milyon Euro’yla tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz çünkü ülkemizden kaliteli ürünler çıkıyor. O yüzden ivme devam ediyor” ifadelerini kullandı.