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Ekonomi Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü
Ekonomi

Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü

İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Daikin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı ihracatçılarının açıklandığı “İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları” ödüllerinde 3 ödülün sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:57:00 -
Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü

İSİB’in 2019 yılının en çok ihracat yapan şirketlerini 20 kategoride ödüllendirdiği sıralamada, “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde birincilik ödülünü alan Daikin, “En Çok İhracat Yapan Firma” kategorisinde ikinciliği, “En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tip Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde ise birinciliği elde etti.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin Türkiye için ihracatın çok önemli hususlardan biri olduğunu belirterek, “Daikin Türkiye olarak, Sakarya üretim tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri tüm Daikin grup ülkelerine ihraç ediyoruz. Şu anda ciromuzun yarısı ihracattan geliyor, bu oranı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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