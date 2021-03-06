Dahlan, Filistin’de liderlik peşinde

Filistin sokağında etkisi yer yer devam eden ve BAE tarafından desteklendiği bilinen Dahlan, yardımlarla halka nüfuz etmeye çalıştığı belirtildi. Filistinli siyasi analistler, Dahlan’ın seçimlere girebilmek için Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi’nden ayrı kendi Demokratik Reformcu Akım (DRA) hareketi veya bağımsız isimlerden bir liste oluşturabileceğini öngörüyor. Fetih Hareketi, ihraç edilen Dahlan’ın kendi listelerinden seçimlere girmesinin imkansız olduğu belirtirken; analistler, Dahlan’ın seçime girebileceğini belirtiyor.