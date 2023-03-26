Daha size ne desinler Meral Hanım? Sende hiç mi utanma sıkılma yok

Türkiye gazetesi yazarı Yusuf Alabarda, Selahattin Demirtaş'ın, milliyetçi olduğu iddiasındaki Meral Akşener’e cezaevinden zehir zemberek bir mektup yazdığını, ancak Akşener’in bugüne kadar bu mektuba tek satırlık bir cevap vermediği gibi, ekran ekran gezerek sıkılmadan "Cumhur İttifakı’nın masasında bölünme var, federasyon var" diyebildiğini belirtti. Alabarda, özetle şunları kaydetti:

"Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor ve olana bitene sessiz kalmayanların ya seslerini kısmaya çalışıyorlar ya da medya mahallesinde taşlatıyorlar.

Daha düne kadar terör örgütü ve teröristler ile aralarına mesafe koyamadığı için muhatap olarak kabul edilmeyen HDP, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurduğu masaya ayar üzerine ayar veriyor.

Selahattin Demirtaş milliyetçi olduğu iddiasındaki Akşener’e cezaevinden zehir zemberek bir mektup yazıyor ve Akşener’den bugüne kadar bu mektuba verilmiş tek satır cevap yok ama o ekran ekran gezerek sıkılmadan Cumhur İttifakı’nın masasında bölünme var, federasyon var diyebiliyor. (…)"

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