  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savunma sanayii için üretilmişti... Deprem felaketi sonrası talepler patladı

Erbakan’ın kızı karşı çıktı! Damadı ise “yapın” dedi! Yeniden Refah MKYK’sında bomba espri

Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük operasyon! Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Yunan bile durumun farkında: Muhalefet kazanırsa Türk savunma sanayisi durur

“Balyoz yok” diyenlerin tepesine balyoz indi!

Diyarbakır annesi evladını PKK'dan söke söke almıştı! Bakın hangi partiden aday adayı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'da gündem oldu: Eşi benzeri görülmemiş

"Ali Sunal Show TV'den ayrıldı" iddiası gündeme bomba gibi düştü

Ne dolar ne altına! Yatırım, yerin binlerce metre altından fışkıran doğal gaza! Türkiye Yüzyılı'na azimle devam...

Ukraynalı diplomat itiraf etti! Türkiye yapar Çin yapamaz
Medya Daha size ne desinler Meral Hanım? Sende hiç mi utanma sıkılma yok
Medya

Daha size ne desinler Meral Hanım? Sende hiç mi utanma sıkılma yok

Yeniakit Publisher
2023-03-26 14:34:00 -
Daha size ne desinler Meral Hanım? Sende hiç mi utanma sıkılma yok

Türkiye gazetesi yazarı Yusuf Alabarda, Selahattin Demirtaş'ın, milliyetçi olduğu iddiasındaki Meral Akşener’e cezaevinden zehir zemberek bir mektup yazdığını, ancak Akşener’in bugüne kadar bu mektuba tek satırlık bir cevap vermediği gibi, ekran ekran gezerek sıkılmadan "Cumhur İttifakı’nın masasında bölünme var, federasyon var" diyebildiğini belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı Yusuf Alabarda, Selahattin Demirtaş'ın, milliyetçi olduğu iddiasındaki Meral Akşener’e cezaevinden zehir zemberek bir mektup yazdığını, ancak Akşener’in bugüne kadar bu mektuba tek satırlık bir cevap vermediği gibi, ekran ekran gezerek sıkılmadan "Cumhur İttifakı’nın masasında bölünme var, federasyon var" diyebildiğini belirtti. Alabarda, özetle şunları kaydetti:

"Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor ve olana bitene sessiz kalmayanların ya seslerini kısmaya çalışıyorlar ya da medya mahallesinde taşlatıyorlar.

Daha düne kadar terör örgütü ve teröristler ile aralarına mesafe koyamadığı için muhatap olarak kabul edilmeyen HDP, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurduğu masaya ayar üzerine ayar veriyor.

Selahattin Demirtaş milliyetçi olduğu iddiasındaki Akşener’e cezaevinden zehir zemberek bir mektup yazıyor ve Akşener’den bugüne kadar bu mektuba verilmiş tek satır cevap yok ama o ekran ekran gezerek sıkılmadan Cumhur İttifakı’nın masasında bölünme var, federasyon var diyebiliyor. (…)"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23