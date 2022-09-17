Daha sahaya çıkmadan konuşulmaya başlandı bile!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi katan Galatasaray'da, Mathias Ross'da Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı bonservisiyle birlikte kadrosuna katarken, oyuncunun Galatasaray'a gelişi eski kulübü Aalborg'da krize neden oldu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi katan Galatasaray'da, Mathias Ross'da Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı bonservisiyle birlikte kadrosuna katarken, oyuncunun Galatasaray'a gelişi eski kulübü Aalborg'da krize neden oldu.
Galatasaray'ın Danimarka ekibi Aalborg'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı genç savunmacı Mathias Ross'un transferi eski kulübünde kriz çıkardı.
KULÜPTE KRİZ ÇIKARDI!
Galatasaray transferine yönelik Aalborg teknik direktörü ve sportif direktörünün satılmamasına yönelik görüş bildirse de Ross Sarı-Kırmızılılar'ın yolunu tutmuştu. Yaşanan bu durum kulüpte kriz çıkarırken, Ekstra Bladet gazetesine göre; AaB kulübünün her yıl 30 milyon kron oyuncu satışlarından kasaya koymak zorunda olduğu ve bu yüzden de Mathias Ross'un Galatasaray'a transferine izin verildiği belirtildi.
Spor direktörü Inge André'nin, Ross transferiyle ilgili fikri alınmadı. Norveçli direktör Ross transferini kabul etmediğini, satışın zamanlamasının yanlış olduğunu söyledi. Açıklamasında, ''Satışın zamanlaması tamamen yanlış. Kulübün maliyesinin satışa ihtiyacı vardı'' ifadelerini kullandı.
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