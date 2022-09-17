  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Daha sahaya çıkmadan konuşulmaya başlandı bile!
Spor

Daha sahaya çıkmadan konuşulmaya başlandı bile!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi katan Galatasaray'da, Mathias Ross'da Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı bonservisiyle birlikte kadrosuna katarken, oyuncunun Galatasaray'a gelişi eski kulübü Aalborg'da krize neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 15:20:00 -
Daha sahaya çıkmadan konuşulmaya başlandı bile!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna birçok ismi katan Galatasaray'da, Mathias Ross'da Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı bonservisiyle birlikte kadrosuna katarken, oyuncunun Galatasaray'a gelişi eski kulübü Aalborg'da krize neden oldu. 

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Aalborg'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı genç savunmacı Mathias Ross'un transferi eski kulübünde kriz çıkardı.

KULÜPTE KRİZ ÇIKARDI!
Galatasaray transferine yönelik Aalborg teknik direktörü ve sportif direktörünün satılmamasına yönelik görüş bildirse de Ross Sarı-Kırmızılılar'ın yolunu tutmuştu. Yaşanan bu durum kulüpte kriz çıkarırken, Ekstra Bladet gazetesine göre; AaB kulübünün her yıl 30 milyon kron oyuncu satışlarından kasaya koymak zorunda olduğu ve bu yüzden de Mathias Ross'un Galatasaray'a transferine izin verildiği belirtildi.

Spor direktörü Inge André'nin, Ross transferiyle ilgili fikri alınmadı. Norveçli direktör Ross transferini kabul etmediğini, satışın zamanlamasının yanlış olduğunu söyledi. Açıklamasında, ''Satışın zamanlaması tamamen yanlış. Kulübün maliyesinin satışa ihtiyacı vardı'' ifadelerini kullandı.

 

 

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!
Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Teknoloji

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?
Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

Kadın - Aile

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023
KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023

Eğitim

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru ne zaman, hangi gün yapılacak? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman 2022-2023

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”
Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Kadın - Aile

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...
Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...

Gündem

Libya Ekonomi Bakanı Guveyl: Türkiye artık küresel dengeye sahip bir aşamaya geçti! Ülkedeki petrol sahaları...

Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb
Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Aktüel

Kalpazan filmi konusu nedir? Kalpazan filmi oyuncuları kim, (The Forger) film ne zaman çekildi? Kalpazan IMDb

Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor
Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Kadın - Aile

Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)
Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)

Yaşam

Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)

Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar
Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar

Teknoloji

Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı: İşte merak edilen F-16'ya alternatif uçaklar

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif
Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif

Kadın - Aile

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin! Tatlı krizini zeytin yaprağı önlüyor! Şifa dolu tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23