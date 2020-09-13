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Aktüel Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan’a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı
Aktüel

Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan’a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:24:31 -
Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan’a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı

ANKARA (AA) - Daha iyi ekonomik şartlarda yaşamak için Hindistan'a giden 14 Pakistanlı Hindu, altı ayın ardından hayal kırıklığıyla Pakistan'a geri döndü.

Pakistan’da yaşayan azınlık Hindu topluluğuna mensup 14 kişi adına, iki ülke sınırındaki Wagah'ta basına açıklama yapan aile büyükleri Kanhaya Lal ve Nanak Ram, daha iyi ekonomik şartlara sahip olmak umuduyla Hindistan’a gittiklerini ancak büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı.

Lal, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Racastan eyaletinin Jodhpur kentinde kiralık bir çiftlik evinde ölü bulunan 11 Pakistanlı Hindu’dan çoğunun eğitimli olduğunu belirterek, "Hindistan’da dışarıdan gelenler için hiç şans yok." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerin kötü koşullarda yaşadığını ve aşırı yoksulluk çektiğini aktaran Lal, ayrıca yaşamlarını tehdit eden tehlikeler bulunduğunu söyledi.

Lal, Jodhpur kentinde 28 binden fazla Pakistanlı Hindu’nun, ülkelerine dönmeyi beklediğini aktardı.

Hindistan, Aralık 2019'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gayrimüslimlerin hızla vatandaşlık almasına imkan tanıyan tartışmalı kanun çıkarmıştı.

Hindistan'da yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle söz konusu üç ülkede dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.



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