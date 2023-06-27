Daha önce hiçbir yerde duymadınız! İşte İP’e 15 vekil transferinin perde arkası

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündem oldu. Akşener, partiyi kurdukları süreçte, Meclis'te grup oluşturabilmek için CHP'den verilen 15 milletvekili için pişmanlık duyduğunu söyledi. Ayrıca Akşener, 15 kiralık vekil almalarının, kendilerine "kuyruk siyasetine" mâl olduğunu belirtti.

Akşener'in itirafı sonrası gündemi sarsacak yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Eski Üyesi Avukat Yaşar Baş, CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği 15 vekil olayının perde arkasını anlattı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla olayın bilinmeyenlerini aktaran Baş'ın açıklamaları şöyle:

İYİ Parti küresel güç merkezlerinin dayatması ile CHP ittifakı içine girdi… Bedelini ödedi.. Şimdi bunu izah edemiyorlar… Tarihimizin en büyük siyasi ahlaksızlığı olan emanet vekil operasyonunu, arkasına sığınacakları siyasi erdem gösterisine dönüştürmeye çalışıyorlar…

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İYİ Parti’nin, 2018 Milletvekilleri seçimine girmek için, CHP’den milletvekili transferine ihtiyacı yoktu… YSK, teşkilatlanma koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile İYİ Parti’nin seçime girmesine izin vermeyecek diye bir yalan uydurdular…

Bu yalanın amacı, CHP evliliğinin psikolojik zemini hazırlamaktı… CHP dayanışması olmazsa seçime giremeyecekleri yalanını bunun için uydurdular… Olmayan engeli CHP’nin verdiği emanet vekiller ile aşmış görünümü oluşturarak, tabanı CHP ittifakına hazırladılar…

298 sayılı Kanun 14/11 ; Siyasi Partilerin seçimlere katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerekir.

Yukardaki kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere; Partilerin seçime katılabilmesi için iki ayrı kriter var…

Birincisi Türkiye genelinde seçimlerden 6 ay önce belli ölçüde teşkilatlanmak ve kongreyi yapmak

İkincisi de TBMM’de gruplarının bulunması..

2018 yılı Milletvekili Seçimlerine Katılacak Siyasi Partileri belirleyen YSK’nın 22.04.2018 Tarih ve 264 Sayılı Kararı aşağıda… Kararda, İYİ Parti’nin teşkilatlanma kriterlerini sağladığı, CHP’den emanet milletvekili almasına ihtiyacının bulunmadığı açık olarak görülüyor…

İYİ Parti, teşkilatlanma kriterlerine göre seçime katılma haklarını sağladığı halde;

YSK seçime katılmamıza izin vermeyecek diye bir yalan uydurdu ve seçime katılmak için grup kurmaya ihtiyaçlarının olduğu yalanını bu şekilde kendi tabanına kabul ettirdi..

CHP emanet 15 milletvekilini İYİ Partiye verdi… Tarihin en büyük siyasi ahlaksızlığını bir dayanışma gösterisine dönüştürerek, İYİ Parti tabanı CHP ittifakına da psikolojik olarak hazırlandı…

2018 yılı Milletvekili Seçimlerine katılacak partilerin belirleyen 22.04.2018 tarihli ve 264 Sayılı YSK kararını inceleyen herkes, İYİ Parti’nin 2018 seçimlerine katılma yeterliliğine zaten sahip olduğunu ve CHP’den emanet milletvekili almaya ihtiyacı olmadığını görecektir..

Küresel güç odaklarının ve yerli iş birlikçilerinin aklına uydular… CHP’nin kuyruğuna takıldılar… Kendi tabanlarına operasyon çektiler, yakanlarla bu vicdansız ittifaka hazırladılar… Hiç bir beklentileri gerçekleşmedi.. Duvara çarptılar… Ortada kaldılar…

Şimdi, bu tutarsız, bu vicdansız, kendilerini de paspas eden bu pespaye ittifakı doğal olarak en başta kendi tabanlarına izah edemiyorlar.. Dönüp dolaşıp tarihin gördüğü en büyük siyasi ahlaksızlığı, bir siyasi erdem gösterisine dönüştürmeye çalışıyorlar…

Millet İttifakı denilen ucube içindeki rollerini, eski bir yardıma karşı vefa borcuydu yalanıyla bir siyasi erdem gösterisine dönüştürebileceklerini sanıyorlar… O zaman da kuyruklu yalan söylemişlerdi, şimdi de yalan söylüyorlar…

Bakın YSK’nın 22.04.2018 tarihli ve 264 Sayılı YSK kararına.. O zaman da seçime katılmak için emanet milletvekiline ihtiyaçları yoktu…

Yaptıkları esasen bu tür restlerle CHP’nin içini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için uygun hale getirmek…

Savaşta düşman hatlarını ele zayıflatmak için yapılan hava ve füze saldırıları benzeri bir şey, şimdi yaptıkları…

Zaman yine gösterecek ve hep beraber göreceğiz… İYİ Parti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a bedeli karşılığında hizmet eden operasyon aparatına dönüştürülmüştür… İYİ Parti tabanı, operasyonlarla, kabul etmeyecekleri siyasi tutumlara psikolojik olarak hazırlanmaktadır…

Yerel seçime bir yıldan daha az zaman var… İYİ Parti, önümüzdeki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile aynı saflarda olmazsa buradan açıkça özür dileyeceğim..