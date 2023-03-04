Daha önce de 4 kez masa dağıttı! İşte dağıttığı masaların tam listesi

Türkiye, deprem fırtınasının içinden geçerken 14 Mayıs'ta seçime gidiyor ancak Altılı Masa hala adayını belirlemedi. Hatta Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada masadan ayrıldığını belirtti.

''ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ''

Altılı Masa'nın paydaşlarını yerden yere vuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Elbette buna boyun eğmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ADAYLIK ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Meral Akşener, şunları aktardı;

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''Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız."

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan peş peşe yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiler.

MANSUR YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU'NUN İRADESİ DIŞINDA HAREKET ETMEYECEĞİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU: CHP'NİN ÖZ EVLADIYIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" dedi.

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ MASA DAĞITTI

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in daha önce de 4 defa masa dağıttığı ortaya çıktı.

* Aralık 1996'da "Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım" dedi.

* 1999'da DYP'de parti içi muhaliflerle hareket ederek Genel Başkan Çiller'i hedef aldı.

* 2001'de AK Parti'nin kurucu üyelerinden olmayı kabul etti, ancak son anda vazgeçti.

* MHP'nin kumpasların hedefi olduğu dönemde Bahçeli'ye karşı bayrak açınca 2016'da partiden kovuldu.