Daha önce böyle bir humus yemediniz! | Humusu tatlandıracak ekstra püf noktaları

Humus, hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Ülkemizde klasikleşen humusu farklı şekillerde tüketenlerde var.

- Çörek otuyla birlikte tüketilebilir.

- Çam fıstığı ve yeşil soğanla farklı bir meze yapılabilir.

- Erikle ya da sabah kahvaltısında zeytinle birlikte tüketilebilir.

- Zeytin ezmesi ve zeytin yağı ile karıştırılabilir.

- Mayonez veya pesto sos ekleyebilirsiniz.

- Üzerine semizotu, limon, sirke ve roka eklenerek salata gibi tüketilebilir.

Humusun bu kadar çeşitlendirilebilen bir yiyecek olduğunu biliyor muydunuz? Damak tadınıza göre dilediğiniz şekilde siz de ekstra ürünlerle, bu sade lezzete, aroma katabilirsiniz.

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı tahin

1 çay kaşığı kimyon

yarım limon suyu

3 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Haşlamış olduğunuz nohutları blenderdan geçirerek üzerine bütün malzemeleri ekleyin ve püre haline gelene kadar geçirin.

Eğer blendera sığmayacak durumdaysa, her malzemeyi yarım yarım koyarak, daha sonra kalanlara da aynı işlemi uygulayarak homojen bir karışım elde edin.

İsteğe bağlı üzerine yağ ve pul biberle sos yapıp servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...