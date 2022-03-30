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Gündem Daha ne kadar hak yiyeceksin? 'Hem Saadetli hem CHP'li' başkana şamar
Gündem

Daha ne kadar hak yiyeceksin? 'Hem Saadetli hem CHP'li' başkana şamar

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kendisini “devrimci” olarak tanıtan Giresun’un Çanakçı ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 12:54:00 - 2022-03-30 12:58:00

Giresun’un Çanakçı ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım, kendisini “devrimci” olarak tanımladı.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre Tuncay Kasım, “Babam Köy Enstitüsü mezunu, sülalenin ilk okuyanı, 38 yıl köy çocuklarına öğretmenlik yaptı, hep CHP’liydi. Annem hâlâ başörtülüdür, o da CHP’li" diye konuştu.

"Ömrüm boyunca devrimci oldum, müslümanım, Saadet Partili belediye başkanıyım. Ezmedim, sömürmedim, hak yemedim” diyen Tuncay Kasım, “Hasbelkader bu ülkede bir yerel yöneticiyim, halk ile doğrudan iç içeyim. Az çok okumuş, neden sonuç ilişkisi kurabilen biriyim. Hayatım boyunca bu kadar kötü bir ekonomik durum görmedim. İnsanlarda sabır taşı patlamak üzere” dedi.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, anne ve babası CHP'li, kendisini devrimci olarak tanımlayan Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım ile ilgili konuştu.

Manşetlerin Dili programında açıklamalarda bulunan Karahasanoğlu, "CHP’li demek ne demektir? Üniversitelerde yıllarca başörtü yasağını getiren partidir. Merve Kavakçı’yı Meclis’ten atan bir zihniyettir. Annem başörtülüdür deyip devamında CHP’lidir diyorsan o iş bitmiştir. Daha ne hak yiyeceksiniz. Binlerce imam hatiplinin hakkını yemişsiniz. Ama çıkıp bu zulme çıkıp karşı çıkıyorsa annesi ile babasının arasında mesafe vardır demektir.  Bana senaryo üret dersen binlerce şey üretirim. Ama bir tanesini söylemek gerekirse, Saadet Partisi orada güçlüdür. CHP’nin de oyu vardır.  AK Parti’ye kaybettirmek için CHP’li birini getirerek Saadet’ten aday gösterirler. Böylece AK Parti’ye kaybettirirler. Bunun da adı annem başörtülüydü, hak yemeyiz, kimseyi ezmeyiz" dedi.

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