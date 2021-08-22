Daha kaç insanın ölmesi gerekir? Kapatın şu barları!

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir barda yaşanan kavgada 33 yaşındaki Alpay Kalyon bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu klameraları ile kaydedildi.

Kalyon evli ve bir çocuk babasıydı!

Barda görevli O.D, çıkan kavgadan sonra yan mekana girerek bıçak aldı. Uzun süren kavgaya zaman zaman tarafların yanlarındaki kadınlar da katıldı. O.D kavga esnasında 33 yaşındaki Alpay Kalyon'u bıçakladı. Bıçak darbesi ile ölen Kalyon'un, oto yıkama dükkanı işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Daha kaç insanın ölmesi gerekir?

Yaşanan bu olay, gece hayatı ve alkolün buluştuğu 'bar' adlı mekanların, toplumun huzur ve güvenini tehdit ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyu şimdi, barların kapanması için, kaç insanın daha ölmesi gerektiğini soruyor.