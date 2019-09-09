“Daha İyi Bir Gelecek İçin Öğretmenlerle Elele” eğitimi tamamlandı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Daha İyi Bir Gelecek İçin Öğretmenlerle Elele” Projesi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023Vizyonu kapsamında yapılan eğitimlerde öğretmen ve eğitim yöneticilerinin kişisel farkındalığı, mesleki gelişimini desteklemek amacıyla seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Proaktif Lider Öğretmen eğitimi kapsamında Adıyaman il merkezi ve Kahta ilçesinde düzenlenen eğitimlere 3 bin öğretmen katıldı. Öğretmenlere gelişmiş ülkelerin eğitim vizyonu, sınıf içi ve dışı eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek için yöntem ve teknikler, yeni ufuk ve idealler konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Proaktif Lider Eğitim Yöneticisi eğitimi kapsamında, liderlik, proaktif liderlik, etkili okul yöneticiliği gibi alanlarda, yöneticilerin yönetim süreçlerini iyileştirebilmeleri adına vizyoner tecrübeler paylaşıldı. Eğitime 550 eğitim yöneticisi katıldı.

Drama atölyelerinde okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenlerine yönelik olarak sınıf içi eğitimlerin daha aktif hale getirilmesi, öğrencinin öğrenme sürecine dahil edilmesi, mutlu ve başarılı, öğrenciler yetiştirmek adına, dramanın etkili bir yöntem olarak sınıfta nasıl kullanılabileceğine etkinlik temelli süreçler paylaşıldı. Bu kapsamda 600 öğretmene drama eğitimi verildi.

Oyun Terapisi eğitiminde, özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine davranış problemleri ya da geçmiş travmatik yaşantıları olan çocuklarda, oyun terapisinin iyileştirici yönü üzerinde bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. Eğitime 100 öğretmen katıldı.

Robotik kodlama eğitiminde, yeni nesil kodlama dilleri, akıllı ev sistemleri, bluetooth sistemleri, örneklerle gösterilerek uygulamalı bir şekilde bilgisayar üzerinde kod yazımları yapıldı. Bu kapsamda 100 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildi.

Proje kapsamında, 4 bin 350, okul öncesi, sınıf eğitimi ve çeşitli branşlar düzeyinde öğretmene, müdür yardımcısı ve okul müdürüne ulaşıldı.