Daha iyi bir gelecek için 8 yıldızlı israfsız rapor

Holding bünyesinde yer alan Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini içeren raporda öncelikli olarak dengeli beslenme için geliştirilecek ürün portföyü, sözleşmeli tarım, atık oranlarının azaltılması, sürdürülebilir büyümede dijitalleşme süreci konularına değinildi.

Tüm süreçler mevcut

İsrafsız şirket modeli anlayışıyla ve “dünya, toplum ve ürün” başlıklarıyla hazırlanan raporda, sekiz şirketin üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerde izlediği sürdürülebilirlik yöntemleri ve gelecek yıllardaki hedeflerine yer verildi.

Bu dünya bizim

‘Mutlu Et Mutlu Ol’ söylemi doğrultusunda geleceğe katkı sağlayacak taahhütlerin yer aldığı raporda Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker’in şu mesajına yer verildi: “Ülker bünyesinde 2015 yılında ‘Bu Dünya Bizim’ diyerek başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzu, diğer grup şirketlerimizi de dahil ederek başarıyla devam ettiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden başarılarımızı artırmak ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek gelecek nesillere ilham vermek.”

Öne çıkan başlıklar

-Pladis şirketi: Şeker ve tuz oranını düşürme taahhüdünde bulundu.

-Godiva: Daha kaliteli kakao üretimi ve kooperatiflerin gelişmesi için destek veren ve kâr amacı gütmeyen Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa Foundation – WCF) üyesi olarak, 2020 çevresel hedeflerinden su ve karbon azaltımı hedeflerine ulaşarak bu hedeflerin ilerisinde bir performans gösterdi. Kakao tedarikini yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklardan temin etme yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

-Ülker Bisküvi: 2024 hedefleri kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık oranı yüzde 8’e indirildi. Enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen projelerle, toplamda 9,9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandı. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

-Bizim Toptan: İş Ortaklığı Tedarik Modeli’yle sistemdeki iş ortaklarına, tüm yasal hak sahipliği Bizim Toptan’a ait olan Seç Market isminin kullanım hakkı sunuldu. 2017 yılında Seç Marketlerin satış gelirleri Bizim Toptan’ın toplam satış gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturdu. Ambalaj atıklarını kontrol altında tutmak ve mağazalarda müşterilerin plastik poşet kullanımını azaltmak üzere Poşetmatik uygulaması başlatıldı. 2017 yılında pilot uygulamayla başlayan projeyle poşet kullanımı yaklaşık yüzde 30 azaldı.

-Şok Marketler: Müşterilere istedikleri ürünü seçerek, aynı gün için en yakın Şok Marketler’den hazırlanan paketleri alabilme avantajı sağlayan Cepte Şok uygulaması, ‘En İyi Dijital Kanallar Projesi’ ödülüne layık görüldü. 2015’te 37 gün olan stok gün sayısı 2017 itibariyle 31 güne düştü, mağazadaki stok bulunurluk oranı 2015’te yüzde 97,3 iken, 2017’de yüzde 98,6’ya yükseldi.

-Besler: Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu ile yüzde 11 enerji verimliliği sağlanırken; 2,3 milyon TL’lik mali tasarruf kaydedildi.

-Kerevitaş: Sözleşmeli tarım modeliyle 2017 yılında çalıştığı sözleşmeli çiftçi sayısını yüzde 16 oranında artırdı.