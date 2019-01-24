0553 313 94 23

Daha iyi bir gelecek için 8 yıldızlı israfsız rapor

Yıldız Holding, “Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz” sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü çalışmalarını ve 8 grup şirketinin en iyi uygulamalarını içeren ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuna açıkladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:15
Daha iyi bir gelecek için 8 yıldızlı israfsız rapor

Holding bünyesinde yer alan Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini içeren raporda öncelikli olarak dengeli beslenme için geliştirilecek ürün portföyü, sözleşmeli tarım, atık oranlarının azaltılması, sürdürülebilir büyümede dijitalleşme süreci konularına değinildi.

Tüm süreçler mevcut

İsrafsız şirket modeli anlayışıyla ve “dünya, toplum ve ürün” başlıklarıyla hazırlanan raporda, sekiz şirketin üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerde izlediği sürdürülebilirlik yöntemleri ve gelecek yıllardaki hedeflerine yer verildi.

Bu dünya bizim

Mutlu Et Mutlu Ol’ söylemi doğrultusunda geleceğe katkı sağlayacak taahhütlerin yer aldığı raporda Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker’in şu mesajına yer verildi: “Ülker bünyesinde 2015 yılında ‘Bu Dünya Bizim’ diyerek başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzu, diğer grup şirketlerimizi de dahil ederek başarıyla devam ettiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden başarılarımızı artırmak ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek gelecek nesillere ilham vermek.

Öne çıkan başlıklar

-Pladis şirketi: Şeker ve tuz oranını düşürme taahhüdünde bulundu.

-Godiva: Daha kaliteli kakao üretimi ve kooperatiflerin gelişmesi için destek veren ve kâr amacı gütmeyen Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa Foundation – WCF) üyesi olarak, 2020 çevresel hedeflerinden su ve karbon azaltımı hedeflerine ulaşarak bu hedeflerin ilerisinde bir performans gösterdi. Kakao tedarikini yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklardan temin etme yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

-Ülker Bisküvi: 2024 hedefleri kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık oranı yüzde 8’e indirildi. Enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen projelerle, toplamda 9,9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandı. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

-Bizim Toptan: İş Ortaklığı Tedarik Modeli’yle sistemdeki iş ortaklarına, tüm yasal hak sahipliği Bizim Toptan’a ait olan Seç Market isminin kullanım hakkı sunuldu. 2017 yılında Seç Marketlerin satış gelirleri Bizim Toptan’ın toplam satış gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturdu. Ambalaj atıklarını kontrol altında tutmak ve mağazalarda müşterilerin plastik poşet kullanımını azaltmak üzere Poşetmatik uygulaması başlatıldı. 2017 yılında pilot uygulamayla başlayan projeyle poşet kullanımı yaklaşık yüzde 30 azaldı.

-Şok Marketler: Müşterilere istedikleri ürünü seçerek, aynı gün için en yakın Şok Marketler’den hazırlanan paketleri alabilme avantajı sağlayan Cepte Şok uygulaması, ‘En İyi Dijital Kanallar Projesi’ ödülüne layık görüldü. 2015’te 37 gün olan stok gün sayısı 2017 itibariyle 31 güne düştü, mağazadaki stok bulunurluk oranı 2015’te yüzde 97,3 iken, 2017’de yüzde 98,6’ya yükseldi.

-Besler: Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu ile yüzde 11 enerji verimliliği sağlanırken; 2,3 milyon TL’lik mali tasarruf kaydedildi.

-Kerevitaş: Sözleşmeli tarım modeliyle 2017 yılında çalıştığı sözleşmeli çiftçi sayısını yüzde 16 oranında artırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:15
  1. Godiva
  2. Pladis
  3. Ülker Bisküvi
  4. Bizim Toptan
  5. Şok Marketler
  6. Besler Gıda
  7. Kerevitaş
  8. Gözde Girişim
  9. Mutlu Et Mutlu Ol
  10. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker
  11. Cepte Şok
  12. Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa Foundation – WCF)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23 Ocak
    1. GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23..
    2. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke..
    4. Kim Jong-un Trump'ın mektubuna..
    5. Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya...
    6. Fiili çalışma yoksa SSK olmaz
    7. "STA imzalanmazsa İngiltere'deki moda..
    8. Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun..
    9. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    10. Staj sigortası başlangıç sayılmaz
    11. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    12. “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya..
    13. Gaziantep Basketbol temkinli
    14. Yaralı Filistinliyi şehit eden İsrail..
    15. "Endüstri 4.0 ve Sendikaların..
    16. 2019 yılında emekli olan kazançlı çıktı
    17. Alınan önlemler ișe yaradı! Yüzde 11.5..
    18. Diyanet İşleri Başkanlığından AB..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanı |..
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu