Daha güçlü ekonomi için yatırım ve hizmete devam ediyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Büyük bir gayretle yürüttüğü faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakan Vakıf Katılım, 2017 yılsonuna göre yüzde 41’lik bir büyüme sergiledi.

2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım’ın Genel Müdürü İkram Göktaş, Yeni Akit’in sorularını cevaplandırdı.

Vakıf Katılım olarak üçüncü çeyrek rakamlarınızı açıkladınız? Büyüme rakamlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu.

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223,2 milyon TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,13 olarak kaydedildi.

Ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülkemize güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettik. Bu doğrultuda bankaların şube kapattıklarına üzülerek şahit olduğumuz bir dönemde, 12 Kasım itibariyle 87 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yılsonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık 1200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.

Vakıf Katılım Bankası olarak geride bıraktığımız dönemde ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bu dönemde Türkiye’de ilk kez uygulanan Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi’ne ilk geçiş yapan banka olarak bir ilke imza atmanın da gururunu yaşadık. Üçüncü çeyrekte, ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi’ne destek olmaya devam ettik.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon girişleri sağladık. Önümüzdeki dönemde kira sertifikaları alanında önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması vizyonu ile sürdürüyoruz. Sadece kendimizi değil, sektörümüzü de büyütecek çalışmalar ortaya koyma gayretiyle yolumuza devam ediyoruz.

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar noktasında Vakıf Katılım olarak neler yapıyorsunuz? 2018’i nasıl değerlendirirsiniz?

Tüm dünyayı dalda dalga etkisi altına alan ekonomik bir daralmanın yaşandığı, günümüz piyasa şartlarının ve dinamiklerinin hızla değiştiği bir sene geçiriyoruz. Ekonomi yönetiminin, bu finansal çalkantının ülkemizin mali istikrarı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için önemli adımlar attığını görüyoruz. Cari açığı gidermeye, yerli ve yabancı yatırımcının güvenini artırmaya, stratejik sektörlerde üretim kapasitesini yükseltmeye, yüksek teknolojiyi desteklemeye ve yeni finansal enstrümanlar geliştirmeye yönelik birçok yapısal değişiklik yapılmaktadır. Tüm bu gayretlerin meyvesini çok kısa sürede ülkece toplayacağımıza, piyasa koşullarında yaşanan bu dalgalanmaları rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. 2019’a daha güçlü bir şekilde girebilmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek ana hedefimiz olmalı.

Bankacılık sektörümüz de aktif pasif kalitesi, sermaye yapısı ve rasyosu, müşteri penatrasyonu ve karlılıkları ile oldukça kuvvetli bir durumda. Bu noktada sektörde herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkça söyleyebiliriz.

Finansal kesimin önemli bir oyuncusu olarak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahını yükseltmek için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uygulamaya çalıştığımız tedariklerimizdeki “Yerli ve Milli Ürün ve Üretici Kullanma” politikamızı, bu süreçte daha kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz.

Yeni iş fırsatları fuarda

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumları tarafından da desteklenen MÜSİAD EXPO fuarının, bölgemizin en kapsamlı ticaret fuarı olma özelliği taşıdığına dikkat çekerek, "17.’si kez düzenlenecek olan fuar, dünyanın dört bir yanından binlerce iş insanını kendine çekiyor. Küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ’leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak amacıyla kapılarını açan fuar, yeni iş fırsatları oluşturmak anlamında da önemli fırsatlar sağlıyor. Vakıf Katılım olarak ülkemiz ekonomisini güçlendirecek, yeni yatırım ve iş birliklerine olanak sağlayacak projelerin her zaman destekçisiyiz." dedi.