Daha fazla ödeyebilirler! Aracını agresif kullananlar şimdi yandı

Yeni nesil teknoloji uygulamalarıyla öne çıkan elektrikli ve otonom araçlar, üzerlerinde bulunan sensör, radar, kamera ve internet bağlantıları sayesinde birçok sürüş verisinin detaylı şekilde toplanmasına imkân sağlıyor. Maliyetleri ve riskleri düşürmek isteyen sigortacılık sektörü ise bu verilere dayanarak araç sahiplerinin kullanım alışkanlıklarına göre trafik sigortası ve kasko poliçesi hazırlamaya başladı.

Sensörler araçlardaki tüm sürüş verilerini topluyor

Falcons Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Onuş, bu tür poliçelerin Avrupa ve ABD’de kullanılmaya başlandığını, kişiye özel ve gerçek zamanlı veriyle şekillenen sigortaların Türkiye’de de önümüzdeki süreçte yaygınlaşabileceğini belirtti. Onuş, söz konusu uygulamanın, araç sürüş verilerinin kullanılarak risk profili ve sigorta priminin hesaplanmasına dayandığını anlatarak, “Araçlarda bulunan sensörler aracın hızı, frenleme gücü, hızlanma ve viraj alma gibi hareketlerin verilerini toplayabiliyor. Bu sayede aracın seyahat boyunca nasıl kullanıldığını gösteren bir profil ortaya çıkıyor.” bilgilerini paylaştı.

Tehlikeli kullanan ve hız yapan araç sahipleri yüksek bedelli prim ödeyebilir!

Sürüş alışkanlıklarında normalin dışında veriler görülen araç sahiplerinin daha dikkatli olması gerekebileceğinin altını çizen Onuş, şöyle konuştu: “Örneğin ani frenleme ya da hızlanma yapan, hız limitlerini sürekli aşan, keskin dönüş hareketleri yapan ve aracın güvenlik donanımlarının çalışmasına neden olacak şekilde kullanan sürücüler, daha yüksek trafik sigortası veya kasko bedeli ödeyebilir. Bu durum kullanıma bağlı olarak yeni poliçe döneminde daha düşük fiyatlı hale de dönebilir. Bununla birlikte sürücülerin aracı kullanım sayısına göre ek prim indirimleri de uygulanabilecek. Bu tür sigorta poliçeleri, güvenli sürüşü teşvik ederek trafikte güvenliği artırabilir ve kaza sayısını azaltabilir. Böylece sigorta şirket için düşük risk, otomobil kullanıcısı için düşük maliyet oluşabilir.”

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça pazar daha da büyüyecek

Onuş, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi mevzuatları gereği, elektrikli araçların çoğalmasının sonucu olarak da bu tür sigorta uygulamalarının gelecek 10 yılda daha da yaygınlaşabileceğini söyledi. Karbon nötr hedeflerine yaklaşıldıkça gerçek zamanlı veriye dayalı kişiselleştirilmiş sigorta pazarının büyüyeceğini aktaran Onuş, “Zaman içinde kullanım alışkanlıklarının doğrudan prime yansıdığı görüldükçe bu poliçelere talep daha da artacak.” dedi.

“Kişisel verilerin paylaşılmasında şeffaflık önemli”

İlk aşamada sürücülerin, kişisel verilerinin paylaşılması konusunda bazı endişelerin doğabileceğine dikkati çeken Onuş, gizlilik politikaları ve veri kullanımı hakkında şeffaflığın sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Nisan ayında yürürlüğe giren yeni trafik sigortaları yönetmeliğindeki düzenlemeye göre, elektrikli araçlara yüzde 10 indirim uygulanabileceğini belirten Onuş, bu tür teşviklerin devam etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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