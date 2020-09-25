Daha fazla dayanamadı! Macron 'pes' etti
Fransa'da koronavirüs vakalarının tekrar artmaya başlamasıyla birlikte büyük kentlerde durum endişe verici boyuta ulaştı. Fransa Başbakanı Jean Castex, durumun kötüye gitmesiyle birlikte 11 Mayıs'ta kaldırılan sokağa çıkma yasağının tekrar uygulamaya konulacağını söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neredeyse tüm ülkelerde artışa geçti. Pandemiyle birlikte zor günler geçiren Avrupa'da bu salgından nasibini aldı. Fransa'da geçtiğimiz aylarda 38 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış, yasak 11 Mayıs tarihiyle sona ermişti. Vakaların artmasıyla birlikte Fransa'da sokağa çıkma yasağının tekrar uygulamaya konulabileceği belirtildi.
Fransa'da sokağa çıkma yasakları başlıyor
Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, hastanelerin geçtiğimiz dönemlerdeki gibi yetersiz kalmamaları için önlemler üzerinde çalıştıklarını belirterek, yeni yasakların sinyalini verdi. Castex, ülke genelinde özellikler büyük kentlerde durumun endişe verici olduğunu, salgının daha kötüye gitmesi durumunda tekrar sokağa çıkma yasaklarına dönülebileceğini bildirdi.
Öte yandan, Fransa'da 1 günde toplam 16 bin 96 koronavirüs vakası tespit edilerek kurumlar alarma geçmişti.