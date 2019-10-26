Daha da aşağısı mümkün

Akit Ekonomi

Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 16,50’den yüzde 14’e çekmesiyle ekonomideki tıkanıklıkların temel sebebi olan faizin başı kısmen ezilmiş oldu. Ancak dünya geneline bakıldığında Türkiye’de bugüne kadar uygulanan faiz politikalarının paradan para kazananların ekmeğine yağ sürdüğü net bir şekilde görülüyor. Japonya gibi ekonomisi güçlü ülkelerde eksi faiz politikası izlenirken, Türkiye’de hâlâ çift haneli oranlar gündemde.

Cumhurbaşkanı da kararlı

Merkez Bankasının son dönemde izlediği faiz politikasını ekonomi çevreleri memnuniyetle karşılarken, hamlelerin devamlılığı konusunda kararlılığın sürmesi isteniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam yaptığı ‘’faizin ne denli bir bela olduğuna inanırım’’ ifadeleri de yeni dönemde izlenecek etkin mücadelenin bir işareti olarak görülüyor.

Yüksek oranlar kalkınmanın düşmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tespitlerinin doğruluğunu dile getiren ekonomi çevreleri, son aylardaki oransal düşüşe rağmen hâlâ Türkiye’nin yüksek faiz uygulamaları ile öne çıktığını belirtiyor. Faizin enflasyonla birlikte dengeli bir şekilde aşağıya çekilebileceğini belirten ekonomistler, 2020 yılında uygulanacak olan Yeni Ekonomi Programı ile sürecin sağlıklı yönetiminin mümkün olduğunu vurguluyor.

Düşüş devam edecek

TCMB’nin 12 Aralık’taki PPK toplantısı için de faiz indirme eğilimini koruduğunu dile getiren ekonomistler, global piyasalar ve jeopolitik gelişmeler gibi konularla ilgili risk iştahının yükselmesine paralel sonucun doğabileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın 31 Ekim Enflasyon Raporu’nda yer alacak olan enflasyon beklentilerine yönelik yapacağı revizyon da süreçte etkili olacağı belirtiliyor. Albaraka Türk Ekonomisti Lütfullah Bingöl, “Eğer enflasyon bahsedilen seviyenin ciddi şekilde altına inme sinyali verir yahut ülkenin risk priminde kayda değer bir iyileşme olursa bu beklentimizi aşağı yönlü revize edebiliriz’’ dedi.