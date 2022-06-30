Daha çooook terleyeceksiniz köftehorlar! İşte Türkiye bu

Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya'nın nasıl hizaya geldiğini köşesine taşıyan Emin Pazarcı, "İsveç ve Finlandiya, sadece NATO'ya davet edildi. Henüz NATO'ya üye olmadılar, bu gerçekleşmedi. Üyeliklerin sonuçlanması için önümüzde zorlu bir süreç var. O süreç de Türkiye'nin gözetiminde geçip gidecek. Yani henüz her şey bitmiş, prosedür tamamlanmış değil. Her iki ülke de taahhütlerini yerine getirecek, atması gereken adımları atacak. Bu süreç de sanıldığı gibi çok kolay ilerlemeyecek. Bir başka ifade ile İsveç ve Finlandiya daha çok terleyecek. Tıpkı bizim AB sürecinde yaşadıklarımız gibi" ifadelerini kullandı. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İspanya-Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan mutabakat damgasını vurdu. Her iki ülke de Türkiye'ye bir dizi taahhütte bulundu. Üstelik bu sadece sözde kalmadı, bir de metne ve imzaya bağlandı.

PKK zaten malum; onun yanına bir de YPG ve FETO eklendi. İsveç ve Finlandiya, hepsi ile mücadele ve bu konuda gerekli kanuni düzenlemeleri yapma sözünü verdi. Yetmedi, ortak mücadele hükme bağlandı. Yine yetmedi, bunlara ilave olarak, Türkiye'ye yönelik ambargoların kaldırılması sözü verildi. Vesaire, vesaire...

Zaten bunların ayrıntılarını gazetelerin haber sayfasında okudunuz, televizyon haberlerinde dinlediniz. Türkiye, zirve öncesi her iki ülkeden de istediklerini aldı.

Bitti mi peki? Tabii ki bitmedi.

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İsveç ve Finlandiya, sadece NATO'ya davet edildi. Henüz NATO'ya üye olmadılar, bu gerçekleşmedi. Üyeliklerin sonuçlanması için önümüzde zorlu bir süreç var. O süreç de Türkiye'nin gözetiminde geçip gidecek. Yani henüz her şey bitmiş, prosedür tamamlanmış değil.

Her iki ülke de taahhütlerini yerine getirecek, atması gereken adımları atacak. Bu süreç de sanıldığı gibi çok kolay ilerlemeyecek. Bir başka ifade ile İsveç ve Finlandiya daha çok terleyecek. Tıpkı bizim AB sürecinde yaşadıklarımız gibi!

Ama işleri bizden daha kolay. Çünkü biz AB gibi değiliz, samimiyiz. Ne istediğimizi biliyoruz, onları da net olarak ortaya koyuyor, işi yokuşa sürmüyoruz.

Oysa AB hiç de öyle davranmadı. Söz konusu Türkiye olunca, maç ortasında kural değiştirdi. Önümüze başkalarından istemediği kriterler koydu. Sürekli bir engelleme politikası izledi. Tabii içimizden de destekler aldı. Uygulanan çifte standardı, hatta standartsızlığı görmeyenler, "AB'ye girmek isteyen biziz. Doğal olarak onların istediklerini yapmak zorundayız" türünden söylemler geliştirdiler.

Hep kolumuzun altına garip, anlaşılmaz, standart dışı ev ödevleri sıkıştırıldı, önümüze izahı zor olan engeller çıkarıldı.

Bizim Madrid'de yaptığımız öyle değil. İsveç ve Finlandiya'ya verdiğimiz ödevler, net, anlaşılır, makul, sınırları belli ve son derece adil. Biz gerekeni yaptık; artık onlar verilen ve kollarının altına sıkıştırılan ödevlerine çalışacaklar.

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Demek ki...

Hakkımızı kararlı bir şekilde ve ısrarla savunursak, sonuç alabiliyormuşuz işte. Yıllarca terör örgütleri ile el ele, kol kola hareket eden İsveç ve Finlandiya gibi ülkelere, dünya kamuoyunun önünde "Biz yanlış yapmışız en kısa zamanda bu yanlışımızı düzelteceğiz" dedirtebiliyoruz.

Nereden nereye...

1980 Darbesi'nin ardından Kenan Evren'in, Türkiye adına Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesi için verdiği koşulsuz tavizi düşününce, insan daha iyi anlıyor Türkiye'deki değişimi ve geldiği noktayı!

Demek ki...

Oluyormuş, Türkiye bastırınca geri adım attırabiliyor, şartlarını kabul ettirebiliyor ve hakkı olanı alabiliyormuş. Madrid'de öyle oldu işte ve biz de buna bizzat şahitlik ettik."