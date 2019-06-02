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Daha canlı bir cilt için sağlıklı beslenme şart

Kötü beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden oluyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:34
Daha canlı bir cilt için sağlıklı beslenme şart

Kötü beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden oluyor. Doğru beslenme alışkanlığı kazanarak, cildin gençliğini ve güzelliğini uzun yıllar koruyabilmek mümkün. Cildimize sürdüklerimiz kadar yediklerimizin de cildimizi etkilediğini belirten QNET Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, kusursuz bir cilt için beslenme tüyoları verdi.


Sağlıklı beslenmenin aslında cildi de sağlıklı beslemek anlamına geldiğini aktaran Shaper, sağladıkları yararlar göz önünde bulundurularak A, C ve E vitaminleri bakımından zengin besinler tüketilmesini öneriyor. Shaper, “C vitamini, cildin esnekliğini ve sıkılığını sağlayan kolajen üretimini sağlarken antioksidan özelliğiyle kolajen yıkımını da yavaşlatıyor. C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeleri beslenme düzeninize almak, cildinizi kuruluk, yaşlanma, dudak ve göz çevresinde oluşan ince çizgilere karşı koruyan önemli bir etken” diyerek turunçgil, çilek, brokoli ve kırmızı biber tüketilmesini öneriyor.


A ve E vitaminleri de cilt sağlığı açısından beslenirken dikkat edilmesi gereken önemli vitaminler arasında yer alıyor. Shaper, A ve E vitaminlerinin faydalarını şu şekilde açıklıyor:


“Hücre oluşumu için gerekli beta karoten, cildinizin yumuşak kalmasını sağlar. Karotenoidler aynı zamanda cildi güneşten koruma konusunda da etkilidir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu A vitaminini turp, tatlı patates, havuç, ıspanak ve kabak gibi sebzeleri tüketerek alabilirsiniz. E vitamini ise bağışıklık sisteminizi, hücre fonksiyonlarını ve cilt sağlığınızı destekler. Antioksidan olan bu vitamin, serbest radikallere karşı oldukça iyi bir savaşçıdır. E vitaminin öne çıkan bir diğer özelliği de UV ışınlarının cilt üzerindeki etkisini azaltmasıdır.”



Sağlıklı yağlar ve lifli gıdalar


Sert kabuklu yemişler, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin besin kaynaklarıdır. Vücut için son derece önemli olan bu sağlıklı yağların cilt için faydalarının altını çizen Shaper, her gün bir avuç badem ya da ceviz yenmesini öneriyor. Keten tohumu da omega-3 kaynağı olarak tüketilebilecek gıdalar arasında yer alıyor. Yemek yaparken tekli doymuş yağlar yönünden zengin olan zeytinyağı kullanmak da sağlıklı yağ tüketimi için bir alternatif oluşturuyor.


Akne problemleri yaşayanlar için lifli ürünler tüketilmesini tavsiye eden Shaper, şu önerilerde bulundu:


“Akne oluşumlarının nedenleri arasında sindirim zorlukları da yer alır. Sindirim sistemini iyileştirmek için bulunan belki de en iyi çözümlerden biri de lifli yiyecekler tüketmektir. Akne problemlerini azaltmak için tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, elma, muz ve yulaf gibi besinler tüketebilirsiniz.”

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:34
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