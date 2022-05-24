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Medya Daha bu fragman! Bülent Ersoy, mezarlıkta neye uğradığını şaşırdı
Medya

Daha bu fragman! Bülent Ersoy, mezarlıkta neye uğradığını şaşırdı

Erkekten kadına dönerek İslam'ın reddettiği bir kılığa giren Bülent Ersoy, mezar görünce korkup kendi mezarını düşünmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:47:00 -

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un mezarı başındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Siyahlar içinde oturarak bekleyen Ersoy'un yanındaki kişiyle diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Kendi mezarını düşünmeye başladı

Erkekten kadına dönerek İslam'ın reddettiği bir kılığa giren Bülent Ersoy, mezar görünce korkup kendi mezarını düşünmeye başladı.

Ersoy, orada görevli olduğu tahmin edilen kişiye "Çok dar değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bu soruya "Yok standart" yanıtını alan Bülent Ersoy, ardından "Ee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" cevabını verdi.

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Yorumlar

Reis

Pis mahluk seni bekle ve tat

Dedikoducu

İslam'ın reddettiği bir kılığa giren Bülent Ersoy‘u Cumhurbaşkanı sarayına davet edebiliyor. Gel de çık işin içinden??!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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