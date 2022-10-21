Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

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AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP ile kol kola girip terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener'in İyi Parti'sine katılacağını açıkladı.

Fakıbaba, kararının ardından soluğu CHP'nin fonladığı Sözcü'de aldı. Burada soruları cevaplayan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sözleri "ikinci Ali Babacan vakası" olarak değerlendirildi.

Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

Ahmet Eşref Fakıbaba, röportajında AK Parti'den istifa etmeden gizli kapaklı görüşmeler yaptığını adeta itiraf etti.

Fakıbaba; şehit bacısına küfür eden sözde vekil Lütfü Türkkan'a bacılık yapan Akşener ile AK Parti'deyken görüştüğünü ve teklifini kabul ettiğini söyledi.

Akşener için "Beni keşfetti" ifadelerini kullanarak kendi kendi gazlayan Ahmet Eşref Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olmayı düşünüyordum. Meral Hanım sağolsun ikna etti beni. Ben emekli olacaktım altını çiziyorum ve “Fakıbaba sen bize lazımsın, Urfa'ya, bölgeye ve ülkeye lazımsın” dedi. Demek ki müthiş bir lider vizyonu var ve kendisine teşekkür ettim. Beni keşfetti."

Ali Babacan da aynıydı

Fakıbaba'nın istifası; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018 seçimlerinde AK Parti'deyken 'Zillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için çalıştığı kepazeliği akıllara getirdi.

Ali Babacan da AK Parti'deyken eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü utanmadan sıkılmadan itiraf etmişti.