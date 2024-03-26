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Siyaset Daha 3 gün önce ayetlere Peygamber Efendimiz’in sözü diyordu! Özgür Özel’den İzmir’de bol bol alkol vaadi
Siyaset

Daha 3 gün önce ayetlere Peygamber Efendimiz’in sözü diyordu! Özgür Özel’den İzmir’de bol bol alkol vaadi

Yeniakit Publisher
2024-03-26 15:54:00 - 2024-03-26 16:43:05

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kur’an-ı Kerim ayeti okurken amacının takiyye olduğunu kanıtladı, İzmir’i kazanmaları durumunda “sınırsız alkol” sözü verdi!..

Kur’an kursları için “Ortaçağ zihniyeti” diyerek İslam’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söylem değiştirmeye başladı. Seçim meydanında ayet okumaya kalkışan Özel, İslami değerlere ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Yaptığı takiyyeyi eline yüzüne bulaştıran CHP lideri, ayet-i kerime için gayrimüslimler gibi, “Peygamber sözü” derken, sure yerine “suret” ifadesini kullandı.

Alkol vaadi

Aynı Özel, Kur’an-ı Kerim ayeti okurken amacının takiyye olduğunu kanıtladı. Halk TV’de katıldığı canlı yayında Özgür Özel, 31 Mart’ta İzmir’i kazanacaklarını ileri sürerek AK Parti’nin adayı Hamza Dağ’ı hedef aldı. Skandal vaatler sunan Özel, “AK Parti’nin yönettiği yerlerde oteller dışında bir tane içkili mekan yok. Şehrin hiçbir yerinde alkol yok” dedi ve İzmir’i kazanmaları durumunda “sınırsız alkol” sözü verdi!..

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