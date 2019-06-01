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Daha 28 günlük Türk bebeğe el koydular

Türk aile, Almanya’nın 28 günlükken elinden aldığı bebeği için Erdoğan’dan yardım istiyor... Köln’de yaşayan Ayşe ve Kenan Önder çifti, Alman hükümetinin mağduru oldu. Henüz 28 günlükken bebekleri elinden alınan aile, iki yıldır evlat hasreti çektiklerini belirterek, “Bebeğimizi 18 yaşına kadar vermeyeceklerini söylüyorlar, dinini değiştirdiler, velayetini de aldılar” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımını istediler.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:13
Daha 28 günlük Türk bebeğe el koydular

Alman hükümeti özellikle Türk ailelerin çocuklarına el koyuyor. Aileleri parçalayan Almanya çocukları Hristiyanlaştırıyor.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Yozgatlı Ayşe ve Kenan Önder çifti, iki yıl önce 28 günlükken ellerinden alınan bebeklerini geri alabilmek için Türk yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Önder çifti, Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle ellerinden alınan ve bugün 2 yaşında olan çocuklarını alabilmek için mücadele veriyor.

Evlerinde gazetecilere açıklamada bulunan baba Kenan Önder, iki yıl önce yatağın üzerinde oynayan 3 yaşındaki oğullarının yanlışlıkla 28 günlük olan Armağan isimli bebeklerinin üzerine düştüğünü ve tüm sorunların bundan sonra başladığını söyledi.

Önder, başlarından geçenleri şöyle anlattı:

"Bebeğimiz 29 Mart 2018'de doğdu ve bu olaydan sonra evde baygınlık geçirdi. Ambulans çağırıp hastaneye gittik. Bebeğin kemiklerinde kırık olduğunu söylediler ve her gün yeni kırıklar görüldüğünü iddia ettiler ve bu nedenle bebeği elimizden aldılar. Daha sonra diğer iki çocuğumuzu da bizden aldılar. 7 hafta sonra darp filan olmadığını söyleyerek, iki çocuğumuzu geri verdiler ama bebeği geri vermediler."

Dinini değiştirdiler

Önder, "Bebeğimizi 18 yaşına kadar vermeyeceklerini söylüyorlar. Dinini değiştirdiler ve en son velayetini de aldılar. Bebekte darp izi olduğunu iddia ediyorlar ve o yüzden vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Önder, "İlk gün beyin sarsıntısı, ikinci gün kaburga kemiği kırık dediler, üçüncü gün bacak ve omurga kemiği kırık dediler. Bana nasıl olduğunu sordular. Ben de 'o zamanlar üç yaşında olan çocuğum yatağın üstündeyken beni gördü ve panikleyip bebeğin üzerine düştüğünü anlattım. Buna inanmadılar ve bunu anne ya da babanın yapmış olabileceğini söylediler. Bunu bizim yaptığımıza dair, üzerimize suç attılar" dedi.

Cumhurbaşkanımız bize yardım etsin

Anne Ayşe Önder ise, "Ben Türkiye'den yardım istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a buradan yalvarıyorum. İki yıl bir ay oldu, çocuğum bana gelmedi, beni ve babasını tanımıyor, yabancılaştırdılar. Dinini değiştirdiler. İki çocuğum kardeşlerini dışarıda görse tanımayacak" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının velayetinin mahkeme kararıyla alındığını ve artık kendilerine gösterilmeyeceğini belirten Önder, 10 ay önce psikolog eşliğinde bir kez çocuğunu görmesine izin verildiğini ve son 10 aydır ise hiç görmediğini dile getirdi. Önder, "Benim yavrumu 18 yaşına kadar tutup Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Benim yavrum orada aç kalıyor, darbe görüyor, serçe tırnağı çıkmış halde geldi, hep morluklar içerisinde geliyordu, en son gördüğümde de gözünün altında kocaman biz çizik vardı" iddiasında bulundu.

Önder, her kapıyı çaldıklarını ancak kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:13
  1. Alman hükümeti
  2. Türk aileler
  3. Hristiyan
  4. Yozgatlı Ayşe ve Kenan Önder çifti
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt)
  7. psikolog

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Almanya, Bunu Yapamaz. Tūrkiye, Almanya ya Karşı Dava Açıp Bu Çocukları Geri Almalıdır. İnsan Hakları Mahkemesine Başvurmalıdır. Dūnya Halklarının da Desteğini Alarak Almanya Ūzerinde Baskı Oluşturmalıdır. Almanya nın Buna Kesinlikle Hakkı Yok.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    28 günlük bebek ana sütüne muhtaç yoksa gençlik ve yaşlılığında hastalıklara direnci zayıf olur. bu nasıl gaddarlık bu domuzlarda akp görev başına derhal bırakın ihale peşinde koşmayı sonra oy istiyorsunuz vatandaşlardan
  • gggggg1 sa önce
    3 yasindaki cocugun bebegin uzerine dusmesi sorumsuzluktur. Almanya buna dikkat ederAlmanyanin hristiyanlastirma gibi bir sorunu yok islam ulkelerinden kacan zaten oraya gidiyor 2 gobek sonrasi zaten hristiyan oluyor Aileden sorumluluklarina sahip cikamadigi icin alinmistirCocugu gorme hakki verilmis ozaman cocukta bahsettigi olaylari cekip mahkeme acsaydi bunu yapacak akli yok mu cocugumun gozu mordu serce parmagi cekilmisti ac kalmis gibi farazilerle degil kanitlarla basvursun mahkemeyeAyrica turk vatandasi ise turkiye uzerinden taleo etseydi cocugu Konsolosluklara gitseydi velayet turk ailesi ise alinamaz turk makamlarina bildirilirBu cocuktaki sorumsuzluk turk makamlarina bildirulmis mi ona bakilmasi gerek her ne kadar almanyada dogan alman vatandasi olsa da aile alman vatandasi degilse turkiye uzerinden islem yapilir
  • salihsalih1 sa önce
    Ailenin iki yalanı var bir Alman devleti kesinlikle din işlerine karışmaz ikincisi ise isim değiştirmez, çünkü doğun anındadoğum belgesi ( geburtsurkunde) verilir ve ismi ve dini sabit kalır.. hem madem Almanya bu kadar kötü gelsinler kıskanılan Türkiye ye yerleşsinler..
  • mustafa 33mustafa 331 sa önce
    tum gurbetciler toplanmali duruma isyan etmeli eylem yapilmali
  • ......3 sa önce
    Bu nasıl kafirlik.

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