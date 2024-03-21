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Yaşam Daha 11 yaşında! Mensa IQ testinde 162 puan alarak rekor kırdı! Zekası Einstein Ve Hawking'den bile yüksek!
Yaşam

Daha 11 yaşında! Mensa IQ testinde 162 puan alarak rekor kırdı! Zekası Einstein Ve Hawking'den bile yüksek!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 11:16:00 -
Daha 11 yaşında! Mensa IQ testinde 162 puan alarak rekor kırdı! Zekası Einstein Ve Hawking'den bile yüksek!

11 yaşındaki Yusuf Shah, Mensa IQ testinde 162 puan alarak Albert Einstein ve Stephen Hawking'in rekorunu kırdı. Rubik küpü ve sudoku tutkusuyla dikkat çekiyor.

11 yaşındaki Yusuf Shah, Mensa IQ testinde 18 yaşından küçükler için en yüksek puanı alarak Albert Einstein ve Stephen Hawking'in rekorunu kırdı.

Bir çocuk, Leeds'deki bir şehirde yaşayan Yusuf, Mensa IQ testinde 162 puan alarak rekor kırdı. Hawking'in 160 puan aldığı ve Einstein'ın da yaklaşık aynı skora sahip olduğu düşünülüyor.

Yusuf, zekasını test etmek için bir IQ testine girmeye karar verdiğini belirtti. "Arkadaşlarımın sürekli ne kadar zeki olduğumu söylemeleri beni motive etti. İlk yüzde 2'lik dilimde miyim diye merak ediyordum" dedi.

Yusuf, ailesiyle birlikte Nandos'a giderek başarısını kutladı.


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Rubik küpü ve sudoku tutkusu

Altıncı sınıf öğrencisi Yusuf, matematik okumayı umut ediyor ve zihnini harekete geçirecek aktivitelerden keyif alıyor.

Yusuf, rubik küpleri ve sudoku çözmeyi seviyor. Bir ay içinde rubik küplerinin tüm zorluklarını çözebilecek seviyeye geldi.

Annesi Sana, "Çok gurur duydum. Ailede Mensa testine giren ilk kişi oldu. Onun hâlâ babasından daha zeki olduğunu söylüyorum. Her şeyi kabul ediyoruz, ama en çalışkan olması gerektiğini biliyoruz" dedi.

Baba İrfan, "Hazırlanması zor bir sınav, hep yaptığımız şeylere devam ettik sadece. IQ testine özel bir şey yapmadık" açıklamasında bulundu.

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