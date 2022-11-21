Dağlıoğlu: İlgi odağı konumundayız

Dağlıoğlu, hükümet tarafından atılan adımların yatırım ortamını ve ekonomiyi canlı kıldığını dile getirdi. Dağlıoğlu, şöyle konuştu: “Dünyada uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hareketleri 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 geriledi. 2022 geneli için dünyada bir yavaşlama tahmininde bulunuldu. Türkiye’de ise ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı, yüzde 5 yavaşlama var. Dünyanın aksine Türkiye’de teknoloji girişimlerince ilk üç çeyrekte 1.5 milyar dolar yatırım alınmış durumda. Bu yatırımlarda toplam 99 yabancı firma bulunuyor. Bunların da 61’i Türkiye’de faaliyet yürüten bir girişime ilk defa yatırım yapmış vaziyette. Dolayısıyla yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi devam ediyor.”