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Gündem Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan ABD askeri üniforması giydi
Gündem

Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan ABD askeri üniforması giydi

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordusu üniforması ile kameralar karşısına geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:27:00 - 2020-11-03 08:33:43
Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan ABD askeri üniforması giydi

Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordusu üniforması ile görüntülere yansıyan general dikkat çekti.Amerikan ordusuna ait kamuflajla poz veren Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerine ABD'nin Ermenistan'a yardım ettiği iddiası ortaya atıldı.

Rusya'dan istediği desteği alamamıştı

Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda ağı kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile yapılan karşılıklı güvenlik anlaşması uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek istemişti. Önceki görüşmelerde Putin'in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan'a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylediği öğrenilmişti.

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