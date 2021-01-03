Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında Erivan son ölü sayısını açıkladı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Alina Nikogossian, 27 Eylül - 10 Kasım tarihleri ​​arasında Karabağ savaşı sırasında 3.330 Ermeni askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Nikogossian, “1 Ocak'a kadar adli tıp ekipleri, cesetlerin kimliklerini belirlemek ve sahiplerini tespit etmek için Karabağ'da öldürülen 3330 askerin cesedini inceledi. Savaşın başlangıcından bu yana cesetlerden 1.441 numune alındı ​​ve arama aşamasında 871 numune var" dedi.

Adli Tıp Bilim ve Uygulama Merkezi uzmanlarının geçtiğimiz on gün içinde 66'sı da dahil olmak üzere 436 ceset tespit ettiklerini belirtti.

Ermenistan ve Azerbaycan, 10 Kasım'da Rusya'nın arabuluculuğuyla Karabağ'daki savaşı durdurdu ve ceset ve tutuklu değişimi konusunda anlaşıldı.

Söz konusu anlaşmaya ek olarak, Ermenistan, Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerini teslim etmeyi kabul ederek, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin büyük bir bölümünü kontrol etmesini sağladı.