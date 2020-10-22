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Dünya Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bölgede olduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:54:00 - 2020-10-22 14:57:16
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Rusya ile ilgili çarpıcı haberler geldi.

Çekilen bir uydu görüntüsü, Ermenistan'daki bir hava üssünde Rus yapımı çok sayıda MİG-29 jetinin varlığını gösterdi.

Dağlık Karabağ’daki sıcak anları paylaşan Rus yayını Avia.Pro'ya göre , bir uydu görüntüsü, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin bir parçası olduğuna inanılan 13 tane MİG-29 savaş uçağının varlığını ortaya çıkardı.

Avia.Pro, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Erebuni askeri hava üssünün uydu görüntülerinde görüldüğü gibi en az 13 MİG-29 uçaklarını Ermenistan topraklarına transfer etti" dedi.

Helikopter de var

Avia.Pro tarafından sağlanan uydu görüntüsünde gösterildiği gibi, yalnızca 13 MiG-29 jeti değil, aynı zamanda Rus Hava Kuvvetleri'ne ait birkaç helikopter de var.

Ayrıca Rusya ve Ermenistan'ın halihazırda bir savunma anlaşması varken, Moskova'nın Azerbaycan’a askeri müdahaleden kaçındığı belirtildi.

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Yorumlar

Hasanalu köse

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