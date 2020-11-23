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Dünya “Dağlık Karabağ’a müdahale edemeyiz”
Dünya

“Dağlık Karabağ’a müdahale edemeyiz”

Fransa’da Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Macron, Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağı olduğu için müdahale edemediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:40:00 -
“Dağlık Karabağ’a müdahale edemeyiz”

Münübe Yılmaz

Fransa’da Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Macron, Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağı olduğu için müdahale edemediklerini söyledi. Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusu için yardım toplayan Fransız Ermeni Destek Fonu’nun merkezini ziyaret eden Macron, orada bulunan bir Fransız’ın “Terörle mücadele kapsamında Dağlık Krabağ’a müdahale etmek için size engelleyn nedir ?” sorusuna cevap verdi. “ Suriye’den getirilen cihatçılar meselesini kınayan ilk uluslararası lider bendim. Türkiye bunu Libya’da da yaptığında aynı tepkiyi göstermiştim ama uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır” diyen Macron uluslararası hukuku çiğneyemeyeceklerini belirtti. Macron, Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yardım için iki uçağın cuma günü Fransa’dan kalkacağını kaydetti.

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