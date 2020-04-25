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Yerel

Dağlıca bölgesinde Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi.

2020-04-25 16:01:56 -
Dağlıca bölgesinde Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi.


Nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu, doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı tarafından Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde görüntüledi. Hint gölet balıkçıl kuşunu görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, daha önce Dağlıca bölgesine hiç gitmediğini ifade ederek, “Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için yola düştüm. Dağlıca, derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz şekilde duran kuşu gördüm. Görünmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim” dedi

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