Dağları ve doğasıyla Karadeniz bölgesinin dünyaca ünlü turizm merkezi için işletmecilere teklif! İlk yardım eğitimi

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çaykara ilçesi Uzungöl'deki işletmecilere ilk yardım eğitimi verildi.

Uzungöl'deki işletmelerin ruhsat alabilme kriterlerinden biri olan ilk yardım eğitimi ve sertifikası için Çaykara İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Uzungöl'de eğitim verildi.

Ekipler halinde programlanan eğitime ilk etapta yaklaşık 50 işletmeci katılım sağladı. Oluşacak ekip ile önümüzdeki hafta da eğitimin devam edeceği bilgisi verildi. Eğitim esnasında eğitimi veren eğitmen tarafından sinevizyon ile sunum yapılarak, maket mankenler üzerinde de uygulamalı olarak ilk yardım uygulaması gösterildi. Eğitim alan işletmeciler, eğitimden sonra yazılı sınava girdi. Sınavda başarı gösterenler katılımcılar İlk Yardım Sertifikasını aldı.