Dağıtım bedeli bizde %35, Avrupa’da %50

Hacı Yakışıklı Ankara

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedelleri ile ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine konuyla ilgili Akit’e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; “Elektrik faturalarında çeşitli bileşenler var. Enerji bedeli dediğimiz enerjinin santrallerde üretim bedeli bulunuyor. Enerjinin dağıtım bedeli var. Bu da dağıtım bedeli diye kısaca gösterilen kısım. Burada ise enerjinin santrallerin çıkışından yüksek gerilim hatlarıyla iletilmesi trafo merkezleriyle şehirlere, mahallelere, sokaklara, bina bina elektrik dağıtılan bedel oluşturuyor. Ülkemizde 42 milyon abone var.

“Elektrik kabloları Dünya’yı 37 DEFA dolaşıyor”

Yaklaşık 1600 santralimiz ve üretilen elektriğin dağıtımında kullanılan 260 bin trafo ve 1 milyon 420 bin km, yani dünyanın çevresini 37 defa dolaşacak uzunlukta iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dağıtım bedelinde başka neler var diye baktığımızda şebeke tesisine yapılan ortalama 9.5 milyar liralık yatırım var. Bunun yanında personel, bakım, onarım giderleri için de 17.5 milyar lira işletme gideri var yani toplamda 27 milyar liralık dağıtımın işletmesi ile oluşan gider var. Bu maliyet de birim kilovaatsaat cinsi üzerinden tüm tüketicilerden tahsil ediliyor. Bu bedel ‘Sayacı okuma, faturayı bırakma ya da fatura dağıtma’ bedeli değil” dedi.

“Dağıtım bedeli sadece Türkiye’de değil bütün dünyada mevcut"

Bakan Dönmez, “Dağıtım bedeli sadece Türkiye’de değil bütün dünyada mevcut. Bunu tek kalemde ‘enerji bedeli’ olarak koysaydık bunlar sorgulanmayacaktı belki ancak vatandaş neyi ödediğini bilsin diye bunlar ayrıştırıldı. Avrupa’da bir faturada vergiler hariç %51 dağıtım bedeli var. Bizde bu bedel vergiler hariç %35. Geçmişten bu yana tüketici tarafından ödene geldi. Bu dağıtım bedeli sadece ‘sayaç okuma bedeli’ olarak algılandığı için şikâyetler bundan kaynaklanıyor. Biz bunu vatandaşlarımıza fırsat buldukça anlatıyoruz. Anlatınca da vatandaşlarımız bize hak veriyor” şeklinde konuştu.

“Devletin ürettiği Boron %100 yerli ve milli temizlik ürünü”

Temizlik ürünü olarak yerli ve milli şekilde markalaşıp piyasaya çıkan Boron çamaşır temizlik ürünü hakkında da bilgiler veren Bakan Dönmez; “Bor’da dünyadaki rezevlerin%73’ü Türkiye’de. 100’den fazla ülkeye bor ihraç ediyoruz. Bor tek başına bir malzemede kullanılan ürün değil. Seramikte, cam sanayinde, gübrede, demir çelikte kullanılıyor. Biz bor madenini şimdi çamaşır temizlik ürünü olarak piyasaya sunduk. Çevreye ve insana zararı yok. Boron’da kimyasal yok ve ürünümüz köpürmez. Güzel koku ve köpüren deterjan çamaşırın temizlendiğini göstermez. Bizim sloganımız ‘çamaşırlar temiz ama kokusuz olsun’ şeklinde. Kimyasalların yan etkileri olabilir, Boron’da bu yok. Bunlardan da bu anlamda daha arınmış, daha saf ve zararsız bir ürün. 1 hafta olmasına rağmen yoğun talep var. Vatandaşlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. Zincir marketlerle anlaşma yapıldı. Şimdi diğer marketler de sıraya girdiler. Boron %100 yerli ürün olarak devlet iktisadi teşekkülü olan Eti Maden tarafından üretiliyor. Bor; sabun vesaire temizleyici ürünlerle birlikte temizlik kalitesini ve performansını artırıyor. Daha önce üretilen Eti Matik’ten farkı ise bu ürünün formülü yenilendi ve güncellendi” dedi. Bakan Dönmez, “Ayrıca, Türkiye’nin bor madeninden üretilen tek temizlik ürünü Boron’un, Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında 1 Şubat’tan itibaren %10 indirimle satışa başlandı” bilgisini paylaştı.