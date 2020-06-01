Dagi'nin Maltepe Carrefour haricindeki tüm mağazaları faaliyete başladı

İSTANBUL (AA) - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün itibarıyla Maltepe Carrefour dışındaki tüm mağazalarında ve merkez ofislerinde kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerine yeniden başladıklarını bildirdi.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan mağazalarının satış faaliyetlerine başlaması hakkında yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında, kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde, mağazaları ve merkez ofisleri için gerekli tüm sağlık ve hijyen tedbirlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Maltepe Carrefour mağazamız dışındaki tüm mağazalarımızda ve merkez ofisimizde iş sürekliliği ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerimize yeniden başlıyoruz. Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleriyle online mağazamız ve Maltepe Carrefour mağazamız hariç tüm mağazalarımızda hizmet vermeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.