'Dağılın abi'... HDP sorusunu duyan CHP ve İYİ Partililer böyle topukladı!

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanırken milyonlarca vatandaş oy kullanıp tercihini yapacak.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise aday göstermeyeceklerini açıkladı. Kulislerde konuşulana göre bu karar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.

YSK'YA BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan CHP Lideri ve Milliet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru dün YSK'ya yapıldı.

EVRAKLARI MASANIN ORTAKLARI TESLİM ETTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin belgeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzaladı. İYİ Partili Dervişoğlu, başvurunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada başvurularının kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı;

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"Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla 13'üncü cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır."

''DAĞILIN ABİ''

Basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dağılın abi" diyerek araya girdi ve kürsüdekiler soruyu yanıtsız bıraktı.