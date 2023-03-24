“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, birbirine siyasi açıdan karşı olan CHP ve İYİ Parti'nin ittifak için bir araya gelmesi, HDP hakkındaki soruya da cevap veremeden kaçmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Birbirine faşist ve komünist diye saldıran iki siyasi çizgi..

Altılı masada biraraya gelmişlerdi..

Bunlar CHP ve İP idi..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha durun, sırada masaya katılacak olan HDP var dedik..

Nitekim çok geçmedi..

HDP de masaya katıldı..

Böylece, biri diğerine, eli kanlı terörist diyenlerle!

Ki, HDP’li yöneticiler, özellikle de PKK için terör örgütü değildir açıklaması yapanlar, kendilerine yönelik bu tanımlamayı, PKK’ya verdikleri destek sebebi ile çok çok hakkediyorlar..

HDP’liler de, İP’lileri, faili meçhullerin mimarı diye suçluyor..

Ama aynı masada buluşabiliyorlar..

Bir Yavuz Ağıralioğlu itiraf etti, “Bana ağır geldi bu” dedi..

Masadan kalkma girişimi ile, uzun bir basın açıklaması yaptı..

Onun dışında İP’de kimse kalmamış olmalı ki, Yavuz Ağıralioğlu’nun “Masada bize pusu kuruldu” açıklamaları sonrasında, ikinci bir isim beklentisi boşa çıktı..

Seçmen kitlesinde, değil iki, iki binler, 20 binler, 200 binler çoktan İP’le gönül bağını koparmıştır ama..

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