  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset “Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!
Siyaset

“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 10:39:00 -
"Dağılın abi.. Dağılın.."ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, birbirine siyasi açıdan karşı olan CHP ve İYİ Parti'nin ittifak için bir araya gelmesi, HDP hakkındaki soruya da cevap veremeden kaçmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Birbirine faşist ve komünist diye saldıran iki siyasi çizgi..

Altılı masada biraraya gelmişlerdi..

Bunlar CHP ve İP idi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha durun, sırada masaya katılacak olan HDP var dedik..

Nitekim çok geçmedi..

HDP de masaya katıldı..

Böylece, biri diğerine, eli kanlı terörist diyenlerle!

Ki, HDP’li yöneticiler, özellikle de PKK için terör örgütü değildir açıklaması yapanlar, kendilerine yönelik bu tanımlamayı, PKK’ya verdikleri destek sebebi ile çok çok hakkediyorlar..

HDP’liler de, İP’lileri, faili meçhullerin mimarı diye suçluyor..

Ama aynı masada buluşabiliyorlar..

Bir Yavuz Ağıralioğlu itiraf etti, “Bana ağır geldi bu” dedi..

Masadan kalkma girişimi ile, uzun bir basın açıklaması yaptı..

Onun dışında İP’de kimse kalmamış olmalı ki, Yavuz Ağıralioğlu’nun “Masada bize pusu kuruldu” açıklamaları sonrasında, ikinci bir isim beklentisi boşa çıktı..

Seçmen kitlesinde, değil iki, iki binler, 20 binler, 200 binler çoktan İP’le gönül bağını koparmıştır ama..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

'Dağılın abi'... HDP sorusunu duyan CHP ve İYİ Partililer böyle topukladı!
'Dağılın abi'... HDP sorusunu duyan CHP ve İYİ Partililer böyle topukladı!

Siyaset

'Dağılın abi'... HDP sorusunu duyan CHP ve İYİ Partililer böyle topukladı!

CHP'liler seçim kampanyasında HDP sorulunca 'dağılalım' diyerek soruları cevaplamıyor
CHP'liler seçim kampanyasında HDP sorulunca 'dağılalım' diyerek soruları cevaplamıyor

Siyaset

CHP'liler seçim kampanyasında HDP sorulunca 'dağılalım' diyerek soruları cevaplamıyor

CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?
CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

Gündem

CHP içinden Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

CHP'den kaset saldırısı! İnce'nin kaydedilen görüntüsünü servis ettiler
CHP'den kaset saldırısı! İnce'nin kaydedilen görüntüsünü servis ettiler

Gündem

CHP'den kaset saldırısı! İnce'nin kaydedilen görüntüsünü servis ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23