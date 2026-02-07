Dağdan kopan kaya mahalleye indi!
Karaman’ın Ermenek ilçesinde yağmur yağışının ardından dağdan kopan dev kaya parçası mahalledeki elektrik trafosuna çarptı.
Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’nde yağış sonrası dağdan kopan büyük bir kaya parçası yuvarlanarak yerleşim alanına ulaştı. Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede süren yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası yuvarlanarak mahallede bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kaya parçalanarak etrafa dağılırken, trafoda zarar meydana geldi.
Belediye ekipleri etrafa dağılan parçaları topladı.