  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Bakan Tekin “Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu"! Bayrak tepkisi 35 dakikalık çile bitiyor! Bakan Uraloğlu Sarıyer-Kilyos Tüneli için müjdeyi verdi: İşte açılış tarihi MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı Çakma Napolyon Macron'dan Trump'ı kızdıracak Grönland kararı Tünellerden, inlerden çıkarılan YPG’nin Türkiye korkusu! Türkiye’nin vurmasından korkuyorlar! 5 metrelik ölüm çukurundan sağ çıktı! İSKİ işçisi için zamanla yarışıldı Mamdani’den göçmen polisine kısıtlama: Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretini hatırlattı Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SGK borçlarına kolaylık CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi
Yerel Dağdan kopan kaya mahalleye indi!
Yerel

Dağdan kopan kaya mahalleye indi!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Dağdan kopan kaya mahalleye indi!

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yağmur yağışının ardından dağdan kopan dev kaya parçası mahalledeki elektrik trafosuna çarptı.

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’nde yağış sonrası dağdan kopan büyük bir kaya parçası yuvarlanarak yerleşim alanına ulaştı. Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede süren yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası yuvarlanarak mahallede bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kaya parçalanarak etrafa dağılırken, trafoda zarar meydana geldi.

 

Belediye ekipleri etrafa dağılan parçaları topladı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kamyonet dereye uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kamyonet dereye uçtu

Yerel

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Kamyonet dereye uçtu

20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu
20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu

Yerel

20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Yerel

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23