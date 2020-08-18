  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dağcılıkta eğitimler devam ediyor
Spor

Dağcılıkta eğitimler devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:06:41 -
Dağcılıkta eğitimler devam ediyor

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, spor tırmanış temel seviye eğitimi İzmir'de verilecek.

Kurs, 2-6 Eylül tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilecek.

Aynı yerde 29-30 Ağustos tarihlerinde Spor Tırmanış 30 Ağustos Zafer Kupası Lider Yarışması da yapılacak.

Öte yandan buz tırmanış eğitimi A kampı, yeterli başvurunun olmaması nedeniyle B kampıyla birleştirildi. Buz tırmanış eğitimi kampı, 22-28 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması
Ekonomi

İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Zürih merkezli Credit Suisse bankası, önümüzdeki yıl için altının ons fiyatı tahminini 1800 dolardan 2500 dolara yükseltti.

Lübnan'dan OHAL kararı
Dünya

Lübnan'dan OHAL kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi. ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı