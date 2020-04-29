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Spor

Dağcılık Federasyonundan uzaktan antrenör semineri

2020-04-29 15:13:31 -
Dağcılık Federasyonundan uzaktan antrenör semineri

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu, spor tırmanış ve dağ kayağı antrenörleri için uzaktan eğitim yöntemiyle seminer düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faaliyetlerin güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla uzaktan eğitim yöntemiyle seminer programları başlatıldı.

Bu doğrultuda, spor tırmanışı ve dağ kayağı antrenörlerine yönelik 2 Mayıs Cumartesi günü uzaktan eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Seminere katılmak isteyen antrenörler, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00'a kadar federasyonun internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

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