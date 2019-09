Dağcılardan Sat göllerine yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde her hafta bölgeyi gezmeye devam eden Yüksekova doğa tutkunları, dışarıdan gelen dağcı gruplarla Sat göllerine çıktılar.

Yıllardır faaliyetler yürütülen Yüksekova Doğa Tutkunları, bölgeyi her hafta gezip, tanıtıp turizme kazandırıyorlar. Dışarıdan gelen dağcı gurupla beraber ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelerek Doski ve Sat göllerine gittiler. İlk olarak Doski bölgesinin güzergâh üzerinde bulunan köyleri gezdiler.Daha sonra ilçenin Can damarı ve doğasıyla hari bilinen Sat göllerine çıkarak yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiler.Sat göllerini yakın da gören, dışarıdan gelen dağcı grup, gördükleri doğa harikası karşında hayran kaldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan; "Biz her hafta bölgenin ayrı ayrı yerlerini gezerek, yürüyüş, tırmanış ve keşfedilmemiş güzellikleri keşfediyoruz. Bununla beraber her hafta batıdan Yüksekovamıza çok sayıda doğa sever insanlar geliyor. Gelenlere en iyi şekilde ağırlayarak ve bölgemizin gizli, saklı güzellikleri tanıtıyoruz. En önemlisi ise turizm merkezi olacak Sat gölleri ve Doski bölgesi, bunu tüm gücümüzle kazandıracaz. İnşllah her gelen tüm dağcı grup misafirlerimizle tek tek ilgilenip bölgemizi tanıtacaz. Her hafta bizimle bu yoları paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. ifadelerini kullandı.