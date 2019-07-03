0553 313 94 23

Dağcılar 40 metrelik falezleri çöpten arındırdı

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırma Kulübü üyeleriyle denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik çalışması yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Dağcılar 40 metrelik falezleri çöpten arındırdı

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırma Kulübü üyeleriyle denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik çalışması yaptı.


Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın doğa harikası falezlerinde AÜ Mağara Araştırma Kulübüyle birlikte kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri alınarak özel dağcılık ve tırmanış ekipmanlarıyla Falez 2 Park’tan falezlere inen ekipler pet, metal, cam şişeler ve diğer atıkları topladı. Falezlerden toplanan atıklar, falezlerden yukarı çekilerek, çöp toplama araçlarına aktarıldı. Yetkililer, falezlerin kirletmemenin temizlemekten daha kolay olduğunu belirterek, herkesi falezlerin korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşten çıkmak için yaptığı plan, hayatına mal oldu
    1. İşten çıkmak için yaptığı plan,..
    2. ADÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal..
    3. Köprülerden geçişe zam yok
    4. Antalya’da safari kazası: 8 turist..
    5. Bitkin düşen ebabil kuşları tedavi..
    6. Antalya'da trafik kazaları: 7 yaralı
    7. "Araban Baklavası" tezgahtaki yerini..
    8. Piyasalar rahatladı sıra memur ve..
    9. Altın fiyatları
    10. Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak'la..
    11. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    12. Fadıloğlu, pazar esnafını ziyaret etti
    13. Madımak olayında hayatını kaybedenler..
    14. Muğla İŞKUR’dan örnek hizmet binası
    15. 40 bisikletli bisiklet kültürünü..
    16. Ayazma ve Hoşdere konutları da tamam
    17. Boydak Holding’den Başkan Öztürk’e..
    18. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    19. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    20. Zarif’ten Avrupa’ya sert eleştiri!..
    21. “Desteğin devam etmesini bekliyoruz”
    22. Görenler şaşırıp kalıyor! 4 metrelik..
    23. Türkiye’nin teminatına rağmen ABD..
    24. Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına..
    25. Hurda teşviki devam ediyor
    26. Yahyalıspor Erkan Demirel ile devam..
    27. KAYSO Erbil’de Düzenlenen Ticaret ve..
    28. Kalbi delik ve damarları ters olan Aye..
    29. Yılmaz: "Mersin’de milli yüzücüler..
    30. Burhaniye’de apartmana giren yılanı..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz